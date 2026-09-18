Можно ли не платить по кредиту во время войны: что грозит должникам

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Из-за войны многим украинцам стало сложнее своевременно погашать кредиты. Доходы сокращаются, человек может лишиться работы или жилья, и ежемесячный платеж банку становится непосильным. Но важно понимать, что военное положение не позволяет забыть о кредите и не возвращать деньги. Известно, что происходит с кредитом в случае просрочки и какие варианты есть у заемщика.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на ThePublic.

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Можно ли прекратить выплачивать кредит

Война положение не отменяет кредитные обязательства. Если человек взял кредит в банке или другом финансовом учреждении, основная сумма долга и предусмотренные договором проценты в целом остаются подлежащими уплате. В то же время для заемщиков действуют специальные правила.

В случае просрочки не должны начисляться штрафы и пеня. Также кредитор не может повышать процентную ставку только из-за того, что человек вовремя не внес платеж. Исключение касается договоров с плавающей ставкой, если такая возможность предусмотрена условиями.

Штрафы и пеня, которые были начислены в этот период, подлежат списанию, но сам кредит не аннулируется.

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Что будет, если перестать платить

Если человек перестает вносить платежи по графику, возникает просроченная задолженность. Банк или другое финансовое учреждение фиксирует просрочку. Это также может повлиять на кредитную историю человека.

Сначала кредитор обычно напоминает о долге и предлагает его погасить. Если платежи по-прежнему не поступают, кредитор может:

начислять проценты за пользование кредитом в соответствии с договором;

применять предусмотренные законом последствия просрочки;

ограничить или прекратить пользование отдельными кредитными продуктами;

передать информацию о долге подразделению, занимающемуся его взысканием;

привлечь коллекторскую компанию или передать право требования другому лицу.

При этом кредиторы и коллекторы должны соблюдать правила общения с должниками. Закон устанавливает требования к этическому поведению при взыскании просроченной задолженности.

Могут ли забрать квартиру или автомобиль

Все зависит от условий кредита. Если это был обычный потребительский кредит без залога, квартира или автомобиль не являются предметом взыскания за просрочку. Другая ситуация, если имущество было передано в залог или ипотеку. Тогда за неисполнение кредитных обязательств кредитор может использовать предусмотренные законом механизмы обращения взыскания на залоговое имущество.

Если недвижимость, которая служила залогом по потребительскому кредиту, уничтожена или повреждена в результате боевых действий, при определенных условиях можно приостановить выплату по кредиту. Для уничтоженного жилья в отдельных случаях закон также предусматривает возможность аннулирования задолженности.

Что делать, если нет денег на платеж

Худший вариант — просто перестать отвечать перед банком или МФО. Лучше как можно раньше сообщить кредитору о финансовых трудностях и обсудить реструктуризацию долга. Она может предусматривать изменение графика, продление срока кредитования, уменьшение ежемесячного платежа или другие условия.

Для военнослужащих также предусмотрены отдельные льготы. В случае возникновения проблем с выплатами по кредиту военнослужащему следует сообщить об этом банку и выяснить возможность изменения условий погашения. В зависимости от ситуации это может быть отсрочка платежей или другая форма реструктуризации.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как вернуть товар, купленный в кредит. Покупатель должен отдельно уведомить кредитора об отказе от договора и обратиться к продавцу по поводу возврата покупки. На отказ от потребительского кредита закон дает 14 календарных дней, поэтому важно не пропустить этот срок.

Также Новини.LIVE рассказывали, переходят ли кредиты умершего по наследству. Вместе с имуществом можно получить кредиты, коммунальные долги и другие обязательства, входящие в состав наследства. При этом наследник отвечает за долги только в пределах стоимости полученного имущества.