Опалювальний сезон 2026-2027 в Україні: коли чекати тепла в оселях

Руки на батареї. Фото: УНІАН

Україна поступово наближається до опалювального сезону. Проте перші холодні дні ще не означають, що тепло одночасно з'явиться в усіх будинках одночасно. Теплі батареї в оселях українців залежать не від конкретної дати в календарі, а насамперед від погоди та рішення місцевої влади.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, коли саме батареї почнуть нагріватися та які установи підключають до тепла першими.

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Як температура на вулиці впливає на початок опалювального сезону

Рекомендованою умовою для початку опалювального сезону є середньодобова температура нижче 8 градусів тепла протягом трьох діб поспіль. Такий температурний критерій передбачений постановою Кабінету Міністрів України № 830 від 21 серпня 2019 року.

Водночас це не означає автоматичного запуску опалення наступного дня після досягнення показника.

У різних містах тепло з'явиться у різний час

Єдиної дати початку опалювального сезону для всієї України немає. Остаточне рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування окремо в кожній громаді. Тому одна частина населених пунктів може розпочати опалювальний сезон уже в середині жовтня, а в інших тепло з'явиться пізніше. На рішення впливають погодні умови та ситуація, що складається безпосередньо в конкретній громаді.

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Першочергово до системи опалення підключають соціальну інфраструктуру. Йдеться, зокрема, про:

медичні заклади;

лікарні;

дитячі садки;

школи.

Після цього опалення запускають для інших споживачів відповідно до рішень, які приймаються на місцевому рівні.

Коли українцям чекати тепла в будинках

Традиційно опалювальний сезон в Україні стартує приблизно із середини жовтня. Проте орієнтуватися виключно на цю дату не варто. Якщо середньодобова температура ще не опустилася нижче необхідного показника або місцева влада не ухвалила відповідного рішення, подачу тепла можуть відкласти.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, куди звертатись у разі холодних батарей після початку опалювального сезону. Спочатку варто звернутися до керуючої компанії, ЖЕКу або ОСББ. Якщо проблема не пов'язана з внутрішньобудинковими мережами, можна звернутися до підприємства теплопостачання та повідомити про відсутність опалення.

Також Новини.LIVE повідомляли, хто може не платити за опалення. Адже під час опалювального сезону в житловому приміщенні має бути певна температура. Якщо відхилення перевищує 6 градусів, плату за тепло за цей період нараховувати не повинні.