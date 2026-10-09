Старт опалювального сезону в Києві: коли в квартирах увімкнуть тепло

Жінка гріється біля батареї. Фото: Magnific

У Києві завершили підготовку до опалювального сезону, але коли саме в оселях з’явиться тепло, поки невідомо. Цього року міській владі доведеться враховувати одразу кілька обставин, зокрема погоду, запаси газу та російські обстріли.

Про це повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв під час брифінгу, передає Новини.LIVE.

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Коли почнуть подавати тепло

За словами Пантелеєва, Київ повністю готовий до початку опалювального сезону. Міська влада стежитиме за температурою повітря та прогнозами на найближчі дні. Також враховуватимуть необхідність економити природний газ.

При цьому лікарні та інші заклади соціальної сфери отримають тепло раніше, ніж житлові будинки.

Чи готові київські ТЕЦ до зими

Пантелеєв запевнив, що всі необхідні підготовчі роботи у столиці вже виконали. Теплоелектроцентралі підготували до роботи, а окремі їхні елементи додатково захистили. Проте залишається ризик російських атак на енергетичну інфраструктуру, тому подальша ситуація залежатиме й від інтенсивності обстрілів.

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Паралельно місто готується змінювати графіки громадського транспорту, якщо буде необхідність. За словами Пантелеєва, Київ має достатньо рухомого складу, щоб оперативно коригувати перевезення.

Що може ускладнити опалювальний сезон

Україна накопичила достатньо газу на зиму, однак залишається інша загроза. Як пояснив народний депутат і колишній міністр ЖКГ Олексій Кучеренко в ефірі Вечір.LIVE, головна небезпека взимку пов'язана з можливими пошкодженнями газової інфраструктури. Через російські атаки можуть постраждати трубопроводи, компресорні станції та інші об'єкти, які забезпечують доставку газу до міст і сіл.

За словами Кучеренка, окремі регіони можуть зіткнутися з перебоями газопостачання. Він порівняв ситуацію із залізницею: якщо пошкодити колії чи важливі вузли, вантаж залишиться на місці, але доставити його буде складно.

Раніше Новини.LIVE писали, за якої температури стартує опалювальний сезон в Україні. Орієнтиром є середньодобова температура нижче +8 градусів протягом трьох діб, але остаточну дату визначає місцева влада. Тому для різних міст дати будуть різними.

Також Новини.LIVE писали, хто може оформити субсидію на опалювальний сезон. Тим, хто вже отримує допомогу, її переважно перепризначать без нової заяви, а новим заявникам і людям зі змінами в домогосподарстві доведеться подати документи. Якщо звернутися до 30 листопада, субсидію призначать з початку опалювального періоду.