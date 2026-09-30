Субсидія з 1 жовтня 2026 року: хто отримає автоматично, а кому треба звернутися в ПФУ

Платіжка за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

Українці продовжать отримувати субсидію у жовтні 2026 року. Водночас невдовзі розпочнеться новий опалювальний сезон, тому Пенсійний фонд буде займатися розрахунками і призначати державну допомогу на вказаний період. Частині громадян не доведеться нічого робити — житлову субсидію підтвердять автоматично. Проте декому потрібно звернутися в ПФУ з заявою.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Пенсійного фонду України.

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Що буде з субсидіями у жовтні

Субсидія передбачає адресну державну підтримку на оплату житлово-комунальних послуг. Її призначають українцям, не здатним самостійно покривати витрати на воду, газ, електроенергію, управління багатоквартирним будинком, купівлю скрапленого газу або палива тощо.

На опалювальний сезон — із 16 жовтня до 15 квітня включно — Пенсійний фонд автоматично призначить субсидію громадянам, які вже її отримують або мали нульову ставку на літній період. Додатково звертатися в контролюючий орган не потрібно, крім таких випадків:

документи подаються вперше;

заяву на житлову субсидію з травня по вересень відхилили (через борги, великі доходи тощо);

відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб, оновлення соціального стану.

Якщо подати заявку з 1 жовтня до 30 листопада включно, державну допомогу призначать з початку опалювального періоду. В разі звернення після 30 листопада доведеться очікувати схвалення з місяця, у якому заява надійшла до Пенсійного фонду.

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Які доходи впливають на субсидію

Під час розрахунку використовують середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. До загальної суми включають зарплати після стягнення ПДФО, грошове забезпечення військовослужбовців, пенсії, довічне фінансове утримання, стипендії, соціальні виплати, допомогу з безробіття, дивіденди, перекази з-за кордону та інші доходи.

Плюс субсидію можуть скасувати або відхилити, якщо площа квартири перевищує 130 квадратних метрів, отримувачі мають автомобіль віком до п’яти років, наявна прострочена заборгованість за комунальні послуги розміром понад 680 грн (протягом трьох місяців підряд) або аліменти, є банківський депозит на суму більше 100 000 грн та ін.

Подати заявку на субсидію можна різними способами, наприклад, особисто в сервісному центрі ПФУ, онлайн через портал електронних послуг або мобільний застосунок Пенсійного фонду, а також поштовим відправленням на адресу територіального органу.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що володіння земельним паєм не позбавляє українців права на житлову субсидію. Водночас Пенсійний фонд враховує дохід при визначенні права на допомогу, а саме отриману орендну плату. Це може негативно вплинути на суму субсидії.

Також Новини.LIVE розповідали, що для більшості українських родин ПФУ автоматично перерахує субсидії з початком опалювального сезону. Контролюючий орган буде враховувати доходи і нові витрати на опалення. Ми розібралися, хто може втратити право на державну підтримку.