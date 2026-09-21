Чи призначать субсидію, якщо є земельний пай: норми та правила у 2026 році

Земельний пай. Фото: magnific.com

Право власності на земельний пай не означає автоматичну відмову в отриманні житлової субсидії. Однак під час визначення права на допомогу та її розміру враховується дохід, який член домогосподарства отримує від використання паю. Тому важливо розуміти, як саме орендна плата впливає на розрахунок субсидії.

Про це розповіла "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

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Чи враховується земельний пай під час призначення субсидії

Сам факт того, що хтось із членів домогосподарства володіє земельним паєм, не є підставою для відмови у призначенні житлової субсидії.

Водночас Пенсійний фонд враховує доходи, які приносить така земельна ділянка. Якщо власник отримує орендну плату за пай, відповідна сума включається до доходів домогосподарства під час розрахунку житлової субсидії.

Тобто значення має не сама наявність земельного паю, а отриманий від нього дохід. Саме він може вплинути на остаточний розмір державної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг.

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Як орендна плата за пай впливає на розмір допомоги

Дохід, який власник отримав від земельного паю, береться до уваги при призначенні субсидії за той період, у якому ці кошти або інший вид доходу були отримані.

Таким чином, під час визначення розміру житлової субсидії Пенсійний фонд враховує відповідний дохід нарівні з іншими доходами домогосподарства, які мають значення для розрахунку.

Якщо через земельний пай людина отримує орендну плату, це може вплинути на розмір субсидії, оскільки збільшення врахованого доходу домогосподарства впливає на результати розрахунку.

Якщо за пай платять зерном або іншою продукцією

Орендна плата за земельний пай не обов'язково виплачується грошима. У деяких випадках власник може отримувати її в натуральній формі — наприклад, сільськогосподарською продукцією.

У такій ситуації орендар земельної ділянки подає до податкових органів відповідну звітність. У ній зазначається грошовий еквівалент вартості продукції чи іншої форми натуральної оплати, яку власник отримав як орендну плату за пай.

Тобто навіть якщо людина фактично не отримувала гроші на банківський рахунок, вартість отриманої продукції може бути відображена як дохід.

Відомості про суму доходу, отриманого власником земельного паю, передаються до Пенсійного фонду України. Це відбувається в межах електронної інформаційної взаємодії між Пенсійним фондом та Державною податковою службою України. Саме на підставі наявної інформації про доходи органи, які здійснюють розрахунок субсидії, можуть врахувати отриману від паю орендну плату.

Коли земельний пай не вплине на субсидію

Вирішальним є саме факт отримання доходу від земельного паю. Якщо власник має пай, але не отримує за нього орендної плати чи іншого доходу, сам факт володіння землею не є підставою для відмови у субсидії або її зменшення.

Тому власникам земельних паїв, які претендують на житлову субсидію, важливо розмежовувати дві обставини: наявність земельної ділянки у власності та отримання доходу від її використання. Перше саме по собі не позбавляє права на допомогу, тоді як друге враховується під час її розрахунку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, за скільки можна продати земельний пай в Україні. Середня вартість гектара становить близько 75 тис. грн. Кінцева ціна залежить від його площі, регіону, якості ґрунту, наявності орендаря та оформлення документів.

Також Новини.LIVE писали, як власнику забрати землю з оренди. В цьому питанні все залежить від умов договору, строку його дії та наявності законних підстав для дострокового розірвання. У разі спору з орендарем доведеться звертатися до суду.