Як розірвати договір оренди землі: важливі нюанси та алгоритм дій для власника

Чоловік стоїть в полі з планшетом в руках. Фото: magnific.com

Власник земельної ділянки не завжди може просто відмовитися від договору оренди, якщо вирішив повернути землю у своє користування. Порядок припинення таких відносин залежить від умов договору, строку його дії та наявності законних підстав для дострокового розірвання. У разі спору з орендарем питання може довестися вирішувати через суд.

Про це розповіли фахівці Юридично-землевпорядної компанії "Земельний фонд України", передають Новини.LIVE.

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Перевірте договір та строк його дії

Перш ніж робити будь-які кроки, власнику варто уважно перечитати договір оренди землі. У ньому можуть бути передбачені конкретні підстави та процедура розірвання, строки попередження іншої сторони, спосіб направлення повідомлення, а також можливі наслідки припинення договору.

Важливо також перевірити, чи не закінчився строк оренди. У деяких випадках після завершення строку договір може бути поновлений, зокрема з урахуванням особливостей законодавства, яке діє в умовах воєнного стану.

Окремо слід оцінити виконання сторонами своїх обов’язків. Якщо орендар порушував умови договору, за певних обставин це може стати підставою для його дострокового розірвання.

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Зберіть усі документи та докази

Власнику землі варто заздалегідь зібрати документи, які підтверджують як існування договору, так і обставини, пов’язані з його припиненням.

Серед них можуть бути сам договір оренди, листування з орендарем, копії направлених повідомлень, документи про порушення умов договору, поштові квитанції та підтвердження отримання кореспонденції.

Якщо справа дійде до суду, знадобляться також процесуальні документи та інші матеріали, які можуть підтвердити позицію власника.

Запропонуйте розірвати договір добровільно

Якщо власник хоче припинити орендні відносини, насамперед варто спробувати домовитися з орендарем. Необхідно повідомити про причини такого рішення та запропонувати укласти угоду про розірвання договору за взаємною згодою.

Бажано зробити це письмово. Так власник зможе зафіксувати свою позицію, запропоновані умови та факт звернення до орендаря.

Якщо договором передбачено обов’язкове письмове повідомлення про намір розірвати його, необхідно дотриматися встановлених строків і способу направлення документа. Наприклад, це може бути рекомендований лист із повідомленням про вручення, якщо саме такий порядок передбачений договором.

Копію повідомлення та підтвердження його відправлення або вручення потрібно зберегти. У самому документі варто чітко вказати причини розірвання та зазначити відповідні положення договору або законодавства.

Якщо орендар порушує договір — зафіксуйте це

Коли добровільно домовитися не вдалося, а підставою для розірвання є порушення орендарем договірних умов, важливо мати докази таких порушень.

Наприклад, якщо орендар не сплачує орендну плату, використовує землю не за призначенням або погіршує її стан, необхідно зібрати документи та інші матеріали, які це підтверджують.

Залежно від ситуації такими доказами можуть бути:

фотографії та відеозаписи;

банківські виписки;

акти;

листування;

показання свідків та інші документи.

Коли без суду не обійтися

Якщо орендар не погоджується на добровільне припинення договору, але закон або сам договір передбачає підстави для його розірвання, спір може бути переданий до суду.

Для цього власнику необхідно підготувати позовну заяву про розірвання договору оренди землі відповідно до вимог процесуального законодавства.

До позову додають договір оренди, документи та інші докази, які підтверджують наявність підстав для розірвання, а також необхідні матеріали для розгляду справи.

Водночас варто враховувати, що судовий розгляд може тривати певний час і потребувати додаткових витрат. Остаточно припинити договір у судовому порядку можна після розгляду справи та ухвалення відповідного рішення.

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