Пай на окупованій території: що потрібно зробити власникам, щоб не втратити землю

Палаюча ділянка землі біля будинку. Фото: Magnific

Тимчасова окупація території України сама по собі не припиняє права власності на земельну ділянку чи пай. Якщо майно було набуте законно за українським законодавством, право на нього зберігається незалежно від того, хто фактично контролює відповідну територію. Водночас власникам важливо подбати про збереження документів.

Про це розповіли фахівці Юридично-землевпорядної компанії "Земельний фонд України", передають Новини.LIVE.

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Чи скасовує окупація право власності

Якщо громадянин набув право на земельну ділянку або пай відповідно до законодавства України, тимчасова окупація території не означає автоматичної втрати цього права.

Однією з основних гарантій права власності є стаття 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Вона передбачає право кожної фізичної або юридичної особи мирно володіти своїм майном.

Позбавити людину права власності можна лише на підставах, визначених законом і відповідно до принципів міжнародного права.

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Спеціальний правовий режим тимчасово окупованих територій також передбачає збереження права власності на майно, яке було набуте відповідно до українського законодавства.

Дії органів окупаційної влади, спрямовані на незаконне оформлення або переоформлення української нерухомості, не змінюють того, кому належить право власності в українській правовій системі.

Тому власнику земельної ділянки або паю не потрібно визнавати законність документів, виданих окупаційними органами, лише через те, що їх фактично оформили на тимчасово окупованій території.

Правову оцінку таких дій здійснюють відповідно до законодавства України, а не законодавства держави-окупанта.

Які документи потрібно зберегти

Власникам земельних ділянок на окупованих територіях не варто просто чекати деокупації. Насамперед необхідно максимально зберегти документи, які підтверджують виникнення та належність права на землю.

Такими документами можуть бути:

сертифікат на земельний пай;

державний акт;

договір;

свідоцтво про право на спадщину;

рішення органу місцевого самоврядування;

витяг із Державного земельного кадастру;

інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Збереження таких документів може мати важливе значення для подальшого підтвердження права власності та проведення необхідних юридичних процедур.

Чому важливо з’ясувати статус земельного паю

Окрему увагу власникам варто звернути на те, чи була земельна частка вже виділена в натурі та чи сформували на її основі окрему земельну ділянку з кадастровим номером.

Це має принципове значення, оскільки правовий статус сертифіката на земельну частку та вже сформованої земельної ділянки відрізняється.

Відповідно, різнитися можуть і подальші юридичні дії, необхідні для оформлення або підтвердження права.

Які строки оформлення діють для паїв

Також потрібно враховувати положення Закону України № 3993-IX, яким було змінено строки оформлення земельних паїв.

Для відповідної категорії земель закон передбачає продовження строку оформлення прав. Водночас щодо територій, які перебувають під тимчасовою окупацією або на яких ведуться бойові дії, встановлено спеціальні правила обчислення такого строку.

Тому неможливість провести повний комплекс землевпорядних робіт через окупацію або бойові дії не означає автоматичної втрати права на земельну частку.

Що враховувати власнику

Кожну ситуацію із земельним паєм необхідно розглядати окремо. Важливо встановити, чи був пай витребуваний, чи сформована на його основі земельна ділянка, чи має вона кадастровий номер, чи зареєстроване право власності та який саме статус має відповідна територія.

Таким чином, сама по собі тимчасова окупація не припиняє право українця на земельну ділянку або пай. Водночас власникам варто заздалегідь подбати про збереження всіх документів, що підтверджують їхні права на землю.

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