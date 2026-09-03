Участок на оккупированной территории: что нужно сделать владельцам, чтобы не потерять землю

Горящий участок земли возле дома. Фото: Magnific

Временная оккупация территории Украины сама по себе не прекращает права собственности на земельный участок или пай. Если имущество было приобретено законно в соответствии с украинским законодательством, право на него сохраняется независимо от того, кто фактически контролирует соответствующую территорию. В то же время владельцам важно позаботиться о сохранности документов.

Об этом рассказали специалисты Юридическо-землеустроительной компании "Земельный фонд Украины", передают Новини.LIVE.

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Отменяет ли оккупация право собственности

Если гражданин приобрел право на земельный участок или пай в соответствии с законодательством Украины, временная оккупация территории не означает автоматической утраты этого права.

Одной из основных гарантий права собственности является статья 1 Первого протокола к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Она предусматривает право каждого физического или юридического лица мирно владеть своим имуществом.

Лишить человека права собственности можно только на основаниях, определенных законом и в соответствии с принципами международного права.

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Специальный правовой режим временно оккупированных территорий также предусматривает сохранение права собственности на имущество, приобретенное в соответствии с украинским законодательством.

Действия органов оккупационных властей, направленные на незаконное оформление или переоформление украинской недвижимости, не изменяют того, кому принадлежит право собственности в украинской правовой системе.

Поэтому владельцу земельного участка или пая не нужно признавать законность документов, выданных оккупационными органами, только потому, что они фактически были оформлены на временно оккупированной территории.

Правовая оценка таких действий осуществляется в соответствии с законодательством Украины, а не законодательством государства-оккупанта.

Какие документы необходимо сохранить

Владельцам земельных участков на оккупированных территориях не стоит просто ждать деоккупации. Прежде всего необходимо максимально сохранить документы, подтверждающие возникновение и принадлежность права на землю.

Такими документами могут быть:

сертификат на земельный пай;

государственный акт;

договор;

свидетельство о праве на наследство;

решение органа местного самоуправления;

выписка из Государственного земельного кадастра;

информация из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Сохранение таких документов может иметь важное значение для дальнейшего подтверждения права собственности и проведения необходимых юридических процедур.

Почему важно выяснить статус земельного пая

Владельцам следует обратить особое внимание на то, была ли земельная доля уже выделена в натуре и сформирован ли на ее основе отдельный земельный участок с кадастровым номером.

Это имеет принципиальное значение, поскольку правовой статус сертификата на земельную долю и уже сформированного земельного участка различается.

Соответственно, могут различаться и дальнейшие юридические действия, необходимые для оформления или подтверждения права.

Какие сроки оформления действуют для земельных паев

Также необходимо учитывать положения Закона Украины № 3993-IX, которым были изменены сроки оформления земельных паев.

Для соответствующей категории земель закон предусматривает продление срока оформления прав. В то же время в отношении территорий, находящихся под временной оккупацией или на которых ведутся боевые действия, установлены специальные правила исчисления такого срока.

Поэтому невозможность провести полный комплекс землеустроительных работ из-за оккупации или боевых действий не означает автоматической утраты права на земельный пай.

Что следует учитывать владельцу

Каждую ситуацию с земельным паем необходимо рассматривать отдельно. Важно установить, был ли пай истребован, сформирован ли на его основе земельный участок, имеет ли он кадастровый номер, зарегистрировано ли право собственности и какой именно статус имеет соответствующая территория.

Таким образом, сама по себе временная оккупация не прекращает право украинца на земельный участок или пай. В то же время владельцам стоит заранее позаботиться о сохранности всех документов, подтверждающих их права на землю.

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