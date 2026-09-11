Как расторгнуть договор аренды земли: важные нюансы и алгоритм действий для собственника

Мужчина стоит в поле с планшетом в руках. Фото: magnific.com

Владелец земельного участка не всегда может просто отказаться от договора аренды, если решил вернуть землю в свое пользование. Порядок прекращения таких отношений зависит от условий договора, срока его действия и наличия законных оснований для досрочного расторжения. В случае спора с арендатором вопрос, возможно, придется решать в судебном порядке.

Об этом рассказали специалисты Юридическо-землеустроительной компании "Земельный фонд Украины", передают Новини.LIVE.

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Проверьте договор и срок его действия

Прежде чем предпринимать какие-либо шаги, владельцу стоит внимательно перечитать договор аренды земли. В нем могут быть предусмотрены конкретные основания и процедура расторжения, сроки уведомления другой стороны, способ направления уведомления, а также возможные последствия прекращения договора.

Важно также проверить, не истек ли срок аренды. В некоторых случаях по истечении срока договор может быть продлен, в частности с учетом особенностей законодательства, действующего в условиях военного положения.

Отдельно следует оценить выполнение сторонами своих обязательств. Если арендатор нарушал условия договора, при определенных обстоятельствах это может стать основанием для его досрочного расторжения.

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Соберите все документы и доказательства

Владельцу земли следует заранее собрать документы, подтверждающие как наличие договора, так и обстоятельства, связанные с его прекращением.

Среди них могут быть сам договор аренды, переписка с арендатором, копии направленных уведомлений, документы о нарушении условий договора, почтовые квитанции и подтверждения получения корреспонденции.

Если дело дойдет до суда, понадобятся также процессуальные документы и другие материалы, которые могут подтвердить позицию собственника.

Предложите расторгнуть договор по обоюдному согласию

Если собственник хочет прекратить арендные отношения, прежде всего стоит попытаться договориться с арендатором. Необходимо сообщить о причинах такого решения и предложить заключить соглашение о расторжении договора по взаимному согласию.

Желательно сделать это в письменной форме. Так собственник сможет зафиксировать свою позицию, предложенные условия и факт обращения к арендатору.

Если договором предусмотрено обязательное письменное уведомление о намерении расторгнуть его, необходимо соблюсти установленные сроки и способ направления документа. Например, это может быть заказное письмо с уведомлением о вручении, если именно такой порядок предусмотрен договором.

Копию уведомления и подтверждение его отправки или вручения необходимо сохранить. В самом документе следует четко указать причины расторжения и сослаться на соответствующие положения договора или законодательства.

Если арендатор нарушает договор — зафиксируйте это

Когда добровольно договориться не удалось, а основанием для расторжения является нарушение арендатором договорных условий, важно иметь доказательства таких нарушений.

Например, если арендатор не уплачивает арендную плату, использует землю не по назначению или ухудшает ее состояние, необходимо собрать документы и другие материалы, подтверждающие это.

В зависимости от ситуации такими доказательствами могут быть:

фотографии и видеозаписи;

банковские выписки;

акты;

переписка;

показания свидетелей и другие документы.

Когда без суда не обойтись

Если арендатор не соглашается на добровольное прекращение договора, но закон или сам договор предусматривает основания для его расторжения, спор может быть передан в суд.

Для этого собственнику необходимо подготовить исковое заявление о расторжении договора аренды земли в соответствии с требованиями процессуального законодательства.

К иску прилагаются договор аренды, документы и другие доказательства, подтверждающие наличие оснований для расторжения, а также необходимые материалы для рассмотрения дела.

В то же время следует учитывать, что судебное разбирательство может занять определенное время и потребовать дополнительных затрат. Окончательно расторгнуть договор в судебном порядке можно после рассмотрения дела и вынесения соответствующего решения.

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