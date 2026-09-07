Передается ли по наследству право аренды земли в Украине: важные нюансы

Трактор работает в поле. Фото: pexels.com

Земельный участок может оставаться в аренде даже после смерти его владельца или арендатора. В то же время порядок наследования зависит от того, кто именно умер, а также от условий заключенного договора. Законодательство предусматривает переход определенных прав и обязанностей к наследникам, однако существуют важные исключения, которые следует учесть заранее.

Об этом рассказали специалисты Юридическо-земелеустроительной компании "Земельный фонд Украины", передают Новини.LIVE.

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Что происходит с арендой после смерти арендатора

Закон Украины "Об аренде земли" и Гражданский кодекс Украины предусматривают, что право аренды земельного участка входит в состав наследства. То есть после смерти физического лица, которое было арендатором, его наследники могут продолжить пользование землей на условиях действующего договора.

Однако есть важный нюанс — сам договор может содержать иные условия.

Если в нем предусмотрено прекращение аренды в случае смерти арендатора или запрещён переход права аренды по наследству, такое право не наследуется, а договор прекращает действие.

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Если же наследников нет или они отказались от наследства, право аренды при определенных условиях могут унаследовать лица, которые использовали земельный участок вместе с арендатором.

Например, это могут быть члены фермерского хозяйства, согласившиеся стать новыми арендаторами.

При этом право собственности на сам земельный участок также переходит к наследникам на общих основаниях. Земля при этом сохраняет свое целевое назначение в соответствии с частью первой статьи 1225 Гражданского кодекса Украины.

Если умер владелец земельного участка

Другая ситуация возникает в случае смерти арендодателя — собственника земельного участка или пая.

Смерть собственника сама по себе не прекращает договор аренды земли, если иное прямо не предусмотрено его условиями. То есть арендатор может продолжать пользоваться участком до истечения срока действия договора.

Наследники вместе с правом собственности на землю получают и права и обязанности по договору аренды. Они становятся новыми арендодателями, а условия договора — в частности, размер арендной платы и срок аренды — остаются в силе.

Что нужно сделать новому собственнику

После приобретения права собственности на земельный участок наследник должен уведомить об этом арендатора.

Согласно части третьей статьи 148-1 Земельного кодекса Украины, такое уведомление должно быть направлено в течение одного месяца со дня приобретения права собственности. В то же время сам договор аренды может устанавливать иной срок, поэтому необходимо учитывать его условия.

Еще один важный вопрос — арендная плата. Арендатор обязан выполнять свои обязательства перед новым собственником. Если после смерти предыдущего собственника возникла задолженность по арендной плате, она подлежит выплате наследнику, который приобрел право собственности на землю.

Если речь идет о взыскании задолженности за длительный период, следует учитывать общий срок исковой давности, который составляет три года в соответствии со статьей 257 Гражданского кодекса Украины.

Нужно ли переоформлять договор аренды

Смена собственника земельного участка не означает, что договор аренды необходимо обязательно заключать заново.

Часть четвертая статьи 148-1 Земельного кодекса Украины предусматривает, что внесение изменений в договоры аренды, суперфиция, эмфитевзиса, земельного сервитута или залога исключительно для указания нового собственника не является обязательным.

В то же время стороны могут по взаимному согласию внести соответствующие изменения в договор.

Как наследнику арендатора оформить право аренды

Если после смерти арендатора право аренды переходит по наследству, наследнику необходимо надлежащим образом его оформить.

Для этого необходимо:

Обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства — сделать это необходимо в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. Предоставить договор аренды и документы о регистрации права — в частности, выписку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Получить свидетельство о праве на наследство, в котором среди прочего имущества будет указано имущественное право на аренду земельного участка. Зарегистрировать право аренды в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Как правило, это может сделать нотариус при оформлении наследства. Уведомить собственника земли об изменении арендатора. По взаимному согласию стороны могут заключить дополнительное соглашение, если необходимо изменить реквизиты арендатора.

Почему важно проверить договор аренды

Таким образом, право аренды земельного участка может быть частью наследства, однако автоматический переход такого права зависит от конкретных обстоятельств и положений договора.

Поэтому перед заключением договора аренды земли стоит внимательно проверить его условия, в частности положения о наследовании права аренды. А в случае смерти арендатора или собственника земельного участка — своевременно обратиться к нотариусу и надлежащим образом оформить наследственные права.

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