За скільки можна продати земельний пай в Україні: ціни у вересні по регіонах

Земельний пай. Фото: magnific.com

Середня вартість гектара сільськогосподарської землі в Україні у 2026 році становить близько 75 тис. грн. Водночас підсумкова ціна земельного паю залежить від його площі, регіону, якості ґрунту, наявності орендаря та оформлення документів. У західних областях вартість може перевищувати пів мільйона гривень, тоді як у прифронтових регіонах ціни значно нижчі.

Про це повідомляється на порталі Duflu, передають Новини.LIVE.

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Скільки коштує гектар землі у різних областях

За даними OpenDataBot, середня ціна одного гектара сільськогосподарської землі за перші місяці 2026 року становила 75,1 тис. грн. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року показник зріс на 26%.

Найвищі ціни традиційно спостерігаються у західних областях та на Київщині. Орієнтовна вартість гектара у регіонах має такий вигляд:

Івано-Франківська область — 150–180 тис. грн;

Львівська та Тернопільська області — 110–160 тис. грн;

Київська та Вінницька області — 90–150 тис. грн;

Полтавська та Черкаська області — 65–95 тис. грн;

Херсонська та Запорізька області — 30–45 тис. грн.

За однакової площі вартість конкретної ділянки може відрізнятися від середньої регіональної ціни на 15–25%. На це впливають якість ґрунту, доступ до інфраструктури та особливості розташування.

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У західних областях на ціну впливають близькість до кордону з Європейським Союзом і логістичні перспективи. У центральних регіонах вартість підтримує висока родючість чорноземів. Натомість на півдні та сході безпекові ризики й загроза замінування знижують ліквідність земельних ділянок.

Від чого залежить ціна конкретного паю

Площа — лише один із чинників, які формують вартість землі. Значну роль відіграють характеристики самої ділянки та документи на неї:

Родючість ґрунту. Найбільше на ціну впливає якість землі. Чорноземи з високим вмістом гумусу можуть продаватися на 20–40% дорожче, ніж піщані або суглинисті ґрунти в тому самому регіоні. Інформацію про бонітет ґрунту можна перевірити через Публічну кадастрову карту або замовивши відповідний витяг із Держгеокадастру. Наявність орендаря. Чинний договір оренди може як підвищити привабливість паю, так і вплинути на особливості його продажу. Для інвестора стабільний орендар, який регулярно сплачує орендну плату, є додатковою перевагою. Водночас орендар має переважне право на придбання землі. Тому перед укладенням угоди його потрібно належним чином повідомити про намір продажу. Якщо орендар відмовляється від викупу, ділянку можна пропонувати іншим покупцям. Кадастровий номер і межі ділянки. Наявність кадастрового номера та чітко визначених меж є важливою умовою для продажу землі. Пай без належного оформлення може коштувати дешевше, оскільки покупцеві доведеться самостійно витрачатися на землевпорядні роботи. За відсутності кадастрового номера або невизначених меж покупець може відмовитися від угоди або запропонувати меншу суму. Розташування та інфраструктура. Близькість до асфальтованої дороги, елеватора, населеного пункту чи іншої інфраструктури також впливає на ціну. У деяких випадках це може додати до вартості кілька тисяч гривень за гектар.

Великі паї площею від 5 гектарів часто більше цікавлять агропідприємства, ніж невеликі розрізнені ділянки по 1–2 гектари.

Які помилки можуть зменшити ціну продажу

Одна з поширених помилок власників — намагатися продати пай без попередньої перевірки документів. Відсутність кадастрового номера або проблеми з межами можуть стати причиною для зниження ціни на десятки відсотків.

Витрати на землевпорядкування перед продажем у багатьох випадках допомагають отримати вигіднішу пропозицію та швидше укласти угоду.

Не варто також ігнорувати орендаря. Якщо його не повідомити належним чином, угоду можуть оскаржити, а потенційний покупець відмовиться від придбання.

Ще одна помилка — навмисно занижувати вартість у документах. Це може призвести до того, що продавець отримає менше коштів, ніж міг би отримати за реальною ринковою ціною. Під час оформлення угоди нотаріус орієнтується на експертну оцінку та встановлені вимоги, а не лише на домовленість між сторонами.

Обережності потребує і вибір посередника. Продаж через неперевірених представників може обернутися комісією у 10–15% без належних гарантій. Безпечніше працювати безпосередньо з покупцем або звертатися до нотаріуса, який має досвід проведення земельних угод.

Як визначити реальну ціну паю

Перед продажем варто дослідити ціни на аналогічні ділянки у своїй громаді, а не орієнтуватися лише на загальноукраїнську статистику.

Потрібно врахувати площу, якість ґрунту, документи, умови оренди, розташування та попит у конкретному районі.

Раніше Новини.LIVE розповідали, кому доведеться віддати 23% вартості паю при продажі. Податки розраховують виходячи з оціночної вартості земельної ділянки. Але вона не може бути нижчою за ринкову ціну.

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