За сколько можно продать земельный пай в Украине: цены в сентябре по регионам

Земельный пай. Фото: magnific.com

Средняя стоимость гектара сельскохозяйственной земли в Украине в 2026 году составляет около 75 тыс. грн. При этом итоговая цена земельного пая зависит от его площади, региона, качества почвы, наличия арендатора и оформления документов. В западных областях стоимость может превышать полмиллиона гривен, тогда как в прифронтовых регионах цены значительно ниже.

Об этом сообщается на портале Duflu, передают Новини.LIVE.

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Сколько стоит гектар земли в разных областях

По данным OpenDataBot, средняя цена одного гектара сельскохозяйственной земли за первые месяцы 2026 года составила 75,1 тыс. грн. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель вырос на 26%.

Самые высокие цены традиционно наблюдаются в западных областях и в Киевской области. Ориентировочная стоимость гектара в регионах выглядит следующим образом:

Ивано-Франковская область — 150–180 тыс. грн;

Львовская и Тернопольская области — 110–160 тыс. грн;

Киевская и Винницкая области — 90–150 тыс. грн;

Полтавская и Черкасская области — 65–95 тыс. грн;

Херсонская и Запорожская области — 30–45 тыс. грн.

При одинаковой площади стоимость конкретного участка может отличаться от средней региональной цены на 15–25%. На это влияют качество почвы, доступ к инфраструктуре и особенности расположения.

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В западных областях на цену влияют близость к границе с Европейским Союзом и логистические перспективы. В центральных регионах стоимость поддерживает высокое плодородие черноземов. Зато на юге и востоке риски безопасности и угроза заминирования снижают ликвидность земельных участков.

От чего зависит цена конкретного пая

Площадь — лишь один из факторов, определяющих стоимость земли. Значительную роль играют характеристики самого участка и документы на него:

Плодородие почвы. Больше всего на цену влияет качество земли. Черноземы с высоким содержанием гумуса могут продаваться на 20–40% дороже, чем песчаные или суглинистые почвы в том же регионе. Информацию о бонитете почвы можно проверить через Публичную кадастровую карту или заказав соответствующую выписку из Госгеокадастра. Наличие арендатора. Действующий договор аренды может как повысить привлекательность пая, так и повлиять на особенности его продажи. Для инвестора стабильный арендатор, регулярно уплачивающий арендную плату, является дополнительным преимуществом. В то же время арендатор имеет преимущественное право на приобретение земли. Поэтому перед заключением сделки его необходимо надлежащим образом уведомить о намерении продажи. Если арендатор отказывается от выкупа, участок можно предлагать другим покупателям. Кадастровый номер и границы участка. Наличие кадастрового номера и четко определенных границ является важным условием для продажи земли. Участок без надлежащего оформления может стоить дешевле, поскольку покупателю придется самостоятельно нести расходы на землеустроительные работы. При отсутствии кадастрового номера или неопределенных границ покупатель может отказаться от сделки или предложить меньшую сумму. Расположение и инфраструктура. Близость к асфальтированной дороге, элеватору, населенному пункту или другой инфраструктуре также влияет на цену. В некоторых случаях это может добавить к стоимости несколько тысяч гривен за гектар.

Крупные паи площадью от 5 гектаров часто больше интересуют агропредприятия, чем небольшие разрозненные участки по 1–2 гектара.

Какие ошибки могут снизить цену продажи

Одна из распространенных ошибок владельцев — пытаться продать участок без предварительной проверки документов. Отсутствие кадастрового номера или проблемы с границами могут стать причиной снижения цены на десятки процентов.

Расходы на землеустройство перед продажей во многих случаях помогают получить более выгодное предложение и быстрее заключить сделку.

Не стоит также игнорировать арендатора. Если его не уведомить надлежащим образом, сделку могут оспорить, а потенциальный покупатель откажется от приобретения.

Еще одна ошибка — намеренно занижать стоимость в документах. Это может привести к тому, что продавец получит меньше средств, чем мог бы получить по реальной рыночной цене. При оформлении сделки нотариус ориентируется на экспертную оценку и установленные требования, а не только на договоренность между сторонами.

Осторожности требует и выбор посредника. Продажа через непроверенных представителей может обернуться комиссией в 10–15% без надлежащих гарантий. Безопаснее работать напрямую с покупателем или обращаться к нотариусу, имеющему опыт проведения земельных сделок.

Как определить реальную цену пая

Перед продажей стоит изучить цены на аналогичные участки в своей общине, а не ориентироваться только на общеукраинскую статистику.

Необходимо учитывать площадь, качество почвы, документы, условия аренды, расположение и спрос в конкретном районе.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому придется отдать 23% стоимости пая при продаже. Налоги рассчитываются исходя из оценочной стоимости земельного участка. Но она не может быть ниже рыночной цены.

Также Новини.LIVE писали, почему могут заблокировать сделку по продаже пая. Нотариус не имеет права заверить документ, если данные продавца содержатся в ЕРБ. Проверку лучше провести заранее — сделать это можно онлайн, бесплатно и за несколько минут.