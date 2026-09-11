Продажа земли в Украине: сколько налогов придется уплатить владельцу

Мужчины разговаривают в поле. Фото: magnific.com

Продажа земельного участка может повлечь за собой уплату налогов, однако их размер зависит не только от стоимости земли. Значение имеют срок владения участком, количество продаж в течение года, способ его приобретения, площадь и наличие подтвержденных расходов. В некоторых случаях продавец вообще освобождается от НДФЛ и военного сбора.

Об этом рассказали специалисты Юридическо-землеустроительной компании "Земельный фонд Украины", передают Новини.LIVE.

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От чего зависит сумма налогов при продаже земли

При продаже земельного участка могут начисляться налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор. Правила их уплаты определены статьей 172 Налогового кодекса Украины.

Налоги рассчитываются исходя из оценочной стоимости земельного участка, но она не может быть ниже рыночной цены.

Размер платежей зависит от количества сделок с недвижимостью в течение года, способа приобретения земли, срока нахождения участка в собственности и его площади.

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Для наглядности рассмотрим продажу земли стоимостью 100 тысяч гривен, что соответствует ее оценочной стоимости.

Когда налоги с продажи земли не уплачиваются

Если земельный участок находится в собственности более трех лет, а продажа является первой в течение года, НДФЛ и военный сбор не уплачиваются.

Для земель сельскохозяйственного назначения, полученных в результате безвозмездной приватизации, действует более длительный срок — не менее 10 лет владения.

В то же время трехлетнее ограничение не применяется к земле, полученной по наследству. Если унаследованный участок продается впервые в течение года, а его площадь не превышает норму безвозмездной передачи, определенную статьей 121 Земельного кодекса Украины, налоги также составляют:

НДФЛ — 0% или 0 грн;

военный сбор — 0% или 0 грн.

Сколько нужно заплатить при второй и последующих продажах

Если это вторая продажа земельного участка в течение года, а его площадь не превышает норматив, предусмотренный статьей 121 Земельного кодекса Украины, платежи составят:

НДФЛ — 5%, или 5 000 грн;

военный сбор — 5%, или 5 000 грн.

Для третьей и каждой последующей продажи в течение года, если речь идет об унаследованной земле, применяются те же ставки:

НДФЛ — 5 % или 5 000 грн;

военный сбор — 5 % или 5 000 грн.

Если же третья или последующая продажа касается земельного участка, который владелец приобрел, налоговая нагрузка будет выше:

НДФЛ — 18 %, или 18 000 грн;

военный сбор — 5% или 5 000 грн.

Если земля находится в собственности менее трех лет

Если земельный участок находится в собственности менее трех лет, а в случае приватизированной сельскохозяйственной земли — менее 10 лет, при его продаже уплачиваются:

НДФЛ — 18 %, или 18 000 грн;

военный сбор — 5%, или 5 000 грн.

При этом к унаследованной земле требование о трехлетнем владении не применяется. В таком случае ставка НДФЛ может составлять 0% или 5% в зависимости от очередности продажи и других предусмотренных законом условий.

Для нерезидентов действуют отдельные правила

Если продавцом земельного участка является нерезидент, применяется отдельная ставка НДФЛ — 18%, независимо от того, сколько времени земля находилась в его собственности.

По примеру с участком стоимостью 100 тысяч гривен это:

НДФЛ — 18 000 грн;

военный сбор — 5 000 грн.

Налоги для участков, площадь которых превышает норматив

Отдельные правила предусмотрены для земельных участков, площадь которых превышает нормативные размеры, определенные статьей 121 Земельного кодекса Украины.

Если это первая продажа в течение года, продавец уплачивает:

НДФЛ — 5 % или 5 000 грн;

военный сбор — 5% или 5 000 грн.

При второй и последующих продажах в течение года, если участок был получен по наследству, ставки остаются прежними:

НДФЛ — 5 % или 5 000 грн;

военный сбор — 5% или 5 000 грн.

Если же такой земельный участок был приобретен, а не получен по наследству, налоги составят:

НДФЛ — 18%, или 18 000 грн;

военный сбор — 5 %, или 5 000 грн.

Кто должен уплачивать налоги при продаже земли

НДФЛ и военный сбор возлагаются на продавца земельного участка. В то же время на практике стороны могут договориться о другом распределении расходов, например, оплачивать их поровну.

Военный сбор уплачивается вместе с НДФЛ и применяется независимо от срока владения землей, если конкретная сделка купли-продажи подлежит налогообложению.

Кроме того, при нотариальном удостоверении договора купли-продажи у государственного нотариуса уплачивается государственная пошлина в размере 1% от стоимости земельного участка.

Обычно стороны самостоятельно определяют, кто будет нести эти расходы — продавец, покупатель или обе стороны поровну.

В то же время для сделок между близкими родственниками — супругами, родителями и детьми, бабушками, дедушками, братьями, сестрами или внуками — государственная пошлина не взимается. Это позволяет сократить дополнительные расходы при оформлении семейной сделки.

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