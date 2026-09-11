Продаж землі в Україні: скільки податків доведеться сплатити власнику

Чоловіки в полі розмовляють. Фото: magnific.com

Продаж земельної ділянки може передбачати сплату податків, однак їхній розмір залежить не лише від вартості землі. Значення мають строк володіння ділянкою, кількість продажів протягом року, спосіб її отримання, площа та наявність підтверджених витрат. У деяких випадках продавець взагалі звільняється від ПДФО та військового збору.

Про це розповіли фахівці Юридично-землевпорядної компанії "Земельний фонд України", передають Новини.LIVE.

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Від чого залежить сума податків при продажу землі

За продаж земельної ділянки можуть нараховуватися податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір. Правила їх сплати визначені статтею 172 Податкового кодексу України.

Податки розраховують виходячи з оціночної вартості земельної ділянки, але вона не може бути нижчою за ринкову ціну.

Розмір платежів залежить від кількості угод із нерухомістю протягом року, способу набуття землі, строку перебування ділянки у власності та її площі.

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Коли за продаж землі податки не сплачуються

Якщо земельна ділянка перебуває у власності понад три роки, а продаж є першим протягом року, ПДФО та військовий збір не сплачуються.

Для земель сільськогосподарського призначення, отриманих у результаті безоплатної приватизації, діє довший строк — не менше 10 років володіння.

Водночас трирічне обмеження не застосовується до землі, отриманої у спадщину. Якщо успадкована ділянка продається вперше протягом року, а її площа не перевищує норму безоплатної передачі, визначену статтею 121 Земельного кодексу України, податки також становлять:

ПДФО — 0%, або 0 грн;

військовий збір — 0%, або 0 грн.

Скільки треба заплатити при другому та наступних продажах

Якщо це другий продаж земельної ділянки протягом року, а її площа не перевищує норматив, передбачений статтею 121 Земельного кодексу України, платежі становитимуть:

ПДФО — 5%, або 5 000 грн;

військовий збір — 5%, або 5 000 грн.

Для третього та кожного наступного продажу протягом року, якщо йдеться про успадковану землю, застосовуються такі самі ставки:

ПДФО — 5%, або 5 000 грн;

військовий збір — 5%, або 5 000 грн.

Якщо ж третій або наступний продаж стосується земельної ділянки, яку власник придбав, податкове навантаження буде вищим:

ПДФО — 18%, або 18 000 грн;

військовий збір — 5%, або 5 000 грн.

Якщо земля у власності менше трьох років

Якщо земельна ділянка перебуває у власності менше трьох років, а для приватизованої сільськогосподарської землі — менше 10 років, при її продажу сплачуються:

ПДФО — 18%, або 18 000 грн;

військовий збір — 5%, або 5 000 грн.

При цьому для успадкованої землі вимога щодо трьох років володіння не застосовується. У такому випадку ставка ПДФО може становити 0% або 5% залежно від черговості продажу та інших передбачених законом умов.

Для нерезидентів діють окремі правила

Якщо продавцем земельної ділянки є нерезидент, застосовується окрема ставка ПДФО — 18%, незалежно від того, скільки часу земля перебувала у його власності.

За прикладом із ділянкою вартістю 100 тисяч гривень це:

ПДФО — 18 000 грн;

військовий збір — 5 000 грн.

Податки для ділянок, площа яких перевищує норматив

Окремі правила передбачені для земельних ділянок, площа яких перевищує нормативні розміри, визначені статтею 121 Земельного кодексу України.

Якщо це перший продаж протягом року, продавець сплачує:

ПДФО — 5%, або 5 000 грн;

військовий збір — 5%, або 5 000 грн.

При другому та наступних продажах за рік, якщо ділянка була отримана у спадщину, ставки залишаються такими самими:

ПДФО — 5%, або 5 000 грн;

військовий збір — 5%, або 5 000 грн.

Якщо ж така земельна ділянка була придбана, а не отримана у спадщину, податки становитимуть:

ПДФО — 18%, або 18 000 грн;

військовий збір — 5%, або 5 000 грн.

Хто має сплачувати податки при продажу землі

ПДФО та військовий збір покладаються на продавця земельної ділянки. Водночас на практиці сторони можуть домовитися про інший розподіл витрат, наприклад сплачувати їх порівну.

Військовий збір сплачується разом із ПДФО та застосовується незалежно від строку володіння землею, якщо конкретний продаж підлягає оподаткуванню.

Крім того, при нотаріальному посвідченні договору купівлі-продажу у державного нотаріуса сплачується державне мито у розмірі 1% від вартості земельної ділянки.

Зазвичай сторони самостійно визначають, хто нестиме ці витрати — продавець, покупець або обидві сторони порівну.

Водночас для угод між близькими родичами — подружжям, батьками та дітьми, бабусями, дідусями, братами, сестрами чи онуками — державне мито не стягується. Це дозволяє зменшити додаткові витрати під час оформлення сімейної угоди.

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