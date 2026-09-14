Продажа земельного пая: что нужно проверить перед сделкой, чтобы не потерять покупателя

Мужчины во время подписания соглашения у нотариуса. Фото: magnific.com

Продажа земельного пая может сорваться даже при наличии всех документов на землю и готовности покупателя произвести оплату. Причиной могут стать долги самого владельца — от неуплаченного штрафа за нарушение ПДД до задолженности по алиментам или кредиту. Если продавец числится в Едином реестре должников, нотариус не сможет заверить сделку.

Как проверить себя заранее, рассказали специалисты "Земельного фонда Украины", передают Новини.LIVE.

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Какие обстоятельства могут заблокировать продажу пая

Продажа земельного участка предусматривает тщательную проверку документов и информации о владельце. В соответствии со статьей 46-1 Закона Украины "О нотариате", при совершении нотариальных действий с недвижимым имуществом нотариус использует, в частности, сведения Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество и Государственного земельного кадастра.

Особое внимание уделяется Единому реестру должников. Согласно статье 9 Закона Украины "Об исполнительном производстве", нахождение лица в этом реестре является законодательным основанием для запрета удостоверения сделок по отчуждению имущества.

Таким образом, нотариус не имеет права осуществить продажу доли, если данные продавца содержатся в ЕРБ. При этом не имеет значения, какова сумма долга и наложен ли отдельный арест именно на земельный участок.

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Чаще всего проблемы возникают из-за следующих обязательств:

Неуплаченные штрафы за нарушение ПДД. Уведомления о штрафах с камер автофиксации могут остаться незамеченными или поступить с опозданием. Если своевременно не погасить задолженность, материалы могут быть переданы в государственную исполнительную службу, после чего лицо будет внесено в Единый реестр должников. Задолженность по алиментам. Если сумма неуплаченных алиментов превышает размер платежей за три месяца, это может стать основанием для внесения должника в ЕРБ. Кроме того, исполнитель может наложить арест на имущество. Другие долги. К ним относятся кредиты, взыскиваемые по решению суда, задолженность за коммунальные услуги, судебный сбор и другие обязательства, переданные на принудительное исполнение.

Может ли долг за квартиру повлиять на продажу земли

Распространенное заблуждение владельцев паев заключается в том, что долг за коммунальные услуги, кредит или другое обязательство якобы не имеет отношения к земельному участку. Однако информация в Едином реестре должников привязана к конкретному лицу и его РНОКПП, а не к отдельному имуществу.

Поэтому долг может заблокировать отчуждение любого объекта, принадлежащего человеку. Если продавец числится в ЕРБ, он не сможет продать ни пай, ни дом, ни квартиру, ни автомобиль, пока не будет завершено исполнительное производство.

Именно поэтому перед подписанием договора стоит проверить не только документы на землю, но и собственный статус в государственных реестрах.

Как самостоятельно проверить себя перед сделкой

Чтобы не узнать о проблеме непосредственно у нотариуса, проверку лучше провести заранее. Сделать это можно онлайн, бесплатно и за несколько минут.

Прежде всего нужно проверить информацию на официальном сайте Единого реестра должников. Для поиска необходимо указать:

фамилию, имя и отчество;

дату рождения;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Если система сообщит, что по запросу ничего не найдено, соответствующей записи в реестре нет. Если же информация отобразится, пользователь увидит номер исполнительного производства и контакты исполнителя, ведущего дело.

Проверить штрафы и исполнительные производства можно также в приложении "Дія". Для этого нужно открыть раздел "Услуги" и выбрать категорию "Штрафы за ПДД" или "Исполнительные производства".

С помощью приложения можно не только выяснить, есть ли задолженность, но и сразу же оплатить ее онлайн.

Если в Едином реестре должников найдена запись, более подробную информацию можно получить через Автоматизированную систему исполнительного производства.

Поиск осуществляется по ФИО или номеру исполнительного производства. Так можно выяснить, кто именно ведет дело, какую сумму необходимо погасить и какие действия требуются для завершения производства.

Что делать, если вы обнаружили задолженность

Если проверка показала наличие записи в ЕРБ, паниковать не нужно. В то же время решить вопрос стоит как можно быстрее, ведь само нахождение в реестре может стать препятствием для продажи пая.

Алгоритм действий выглядит следующим образом:

Шаг 1. Погасить долг.

Оплатить штраф, алименты или другую задолженность можно через "Дію", онлайн-банкинг или банковскую кассу. После оплаты необходимо обязательно сохранить квитанцию.

Шаг 2. Обратиться к исполнителю.

Подтверждение оплаты следует передать государственному или частному исполнителю, который открыл производство. Сделать это можно по почте или по электронным каналам — через официальный электронный адрес органа ГИС или частного исполнителя. При необходимости документ нужно подписать электронной подписью.

После подтверждения погашения долга исполнитель должен вынести постановление об окончании исполнительного производства и принять меры для снятия ареста, если он был наложен.

Шаг 3. Убедиться в исключении из реестра.

После завершения производства продавцу следует самостоятельно проверить, исчезли ли его данные из Единого реестра должников. Только после этого нотариус сможет оформить сделку.

Что ещё важно знать

Стоит отметить, что обновление информации в государственных базах и снятие арестов не всегда происходит сразу. В зависимости от обстоятельств это может занять от нескольких часов до нескольких рабочих дней.

Поэтому проверить себя в ЕРБ, погасить долги и связаться с исполнителем желательно задолго до запланированной даты подписания договора. Такой подход поможет избежать переноса сделки, дополнительных расходов и риска потерять покупателя.

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