Продаж земельного паю: що перевірити перед угодою, щоб не втратити покупця

Чоловіки під час підписання угоди у нотаріуса. Фото: magnific.com

Продаж земельного паю може зірватися навіть за наявності всіх документів на землю та готовності покупця розрахуватися. Причиною здатні стати борги самого власника — від несплаченого штрафу за порушення ПДР до заборгованості з аліментів або кредиту. Якщо продавець перебуває в Єдиному реєстрі боржників, нотаріус не зможе посвідчити угоду.

Як перевірити себе заздалегідь, розповіли фахівці "Земельного фонду України", передають Новини.LIVE.

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Які обставини можуть заблокувати продаж паю

Продаж земельної ділянки передбачає ретельну перевірку документів та інформації про власника. Відповідно до статті 46-1 Закону України "Про нотаріат", під час вчинення нотаріальних дій із нерухомим майном нотаріус використовує, зокрема, відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру.

Окрему увагу приділяють Єдиному реєстру боржників. Згідно зі статтею 9 Закону України "Про виконавче провадження", перебування особи в цьому реєстрі є законодавчою підставою для заборони посвідчення правочинів щодо відчуження майна.

Таким чином, нотаріус не має права провести продаж паю, якщо дані продавця містяться в ЄРБ. При цьому не має значення, якою є сума боргу та чи накладено окремий арешт саме на земельну ділянку.

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Найчастіше проблеми виникають через такі зобов’язання:

Несплачені штрафи за порушення ПДР. Повідомлення про штрафи з камер автофіксації можуть залишитися непоміченими або надійти із запізненням. Якщо вчасно не погасити заборгованість, матеріали можуть передати до державної виконавчої служби, після чого особу внесуть до Єдиного реєстру боржників. Заборгованість з аліментів. Якщо сума несплачених аліментів перевищує розмір платежів за три місяці, це може стати підставою для внесення боржника до ЄРБ. Крім того, виконавець може накласти арешт на майно. Інші борги. До них належать кредити, які стягуються за рішенням суду, заборгованість за комунальні послуги, судовий збір та інші зобов’язання, передані на примусове виконання.

Чи може вплинути на продаж землі борг за квартиру

Поширена помилка власників паїв полягає в тому, що борг за комунальні послуги, кредит чи інше зобов’язання нібито не має стосунку до земельної ділянки. Однак інформація в Єдиному реєстрі боржників прив’язується до конкретної особи та її РНОКПП, а не до окремого майна.

Тому борг може заблокувати відчуження будь-якого об’єкта, який належить людині. Якщо продавець перебуває в ЄРБ, він не зможе продати ні пай, ні будинок, ні квартиру чи автомобіль, доки не буде завершено виконавче провадження.

Саме тому перед підписанням договору варто перевірити не лише документи на землю, а й власний статус у державних реєстрах.

Як самостійно перевірити себе перед угодою

Щоб не дізнатися про проблему безпосередньо в нотаріуса, перевірку краще провести заздалегідь. Зробити це можна онлайн, безоплатно та за кілька хвилин.

Насамперед потрібно перевірити інформацію на офіційному сайті Єдиного реєстру боржників Для пошуку необхідно вказати:

прізвище, ім’я та по батькові;

дату народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Якщо система повідомить, що за запитом нічого не знайдено, відповідного запису в реєстрі немає. Якщо ж інформація відобразиться, користувач побачить номер виконавчого провадження та контакти виконавця, який веде справу.

Перевірити штрафи та виконавчі провадження можна також у застосунку "Дія". Для цього потрібно відкрити розділ "Послуги" та обрати категорію "Штрафи за ПДР" або "Виконавчі провадження".

За допомогою застосунку можна не лише з’ясувати, чи є заборгованість, а й одразу сплатити її онлайн.

Якщо в Єдиному реєстрі боржників знайдено запис, детальнішу інформацію можна отримати через Автоматизовану систему виконавчого провадження.

Пошук здійснюється за ПІБ або номером виконавчого провадження. Так можна з’ясувати, хто саме веде справу, яку суму необхідно погасити та які дії потрібні для завершення провадження.

Що робити, якщо ви виявили заборгованість

Якщо перевірка показала наявність запису в ЄРБ, панікувати не потрібно. Водночас вирішити питання варто якомога швидше, адже саме перебування в реєстрі може стати перешкодою для продажу паю.

Алгоритм дій має такий вигляд:

Крок 1. Погасити борг.

Сплатити штраф, аліменти або іншу заборгованість можна через "Дію", онлайн-банкінг чи банківську касу. Після оплати потрібно обов’язково зберегти квитанцію.

Крок 2. Звернутися до виконавця.

Підтвердження оплати слід передати державному або приватному виконавцю, який відкрив провадження. Зробити це можна поштою або електронними каналами — через офіційну електронну адресу органу ДВС чи приватного виконавця. Документ за потреби потрібно підписати електронним підписом.

Після підтвердження погашення боргу виконавець має винести постанову про закінчення виконавчого провадження та вжити заходів для зняття арешту, якщо його було накладено.

Крок 3. Переконатися у виключенні з реєстру.

Після завершення провадження продавцеві варто самостійно перевірити, чи зникли його дані з Єдиного реєстру боржників. Лише після цього нотаріус зможе провести угоду.

Що ще важливо знати

Варто зауважити, що оновлення інформації в державних базах і зняття арештів не завжди відбувається одразу. Залежно від обставин це може зайняти від кількох годин до кількох робочих днів.

Тому перевірити себе в ЄРБ, погасити борги та зв’язатися з виконавцем бажано задовго до запланованої дати підписання договору. Такий підхід допоможе уникнути перенесення угоди, додаткових витрат і ризику втратити покупця.

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