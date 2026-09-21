Назначат ли субсидию при наличии земельного пая: нормы и правила в 2026 году

Земельный пай. Фото: magnific.com

Право собственности на земельный пай не означает автоматический отказ в получении жилищной субсидии. Однако при определении права на пособие и его размера учитывается доход, который член домохозяйства получает от использования пая. Поэтому важно понимать, как именно арендная плата влияет на расчет субсидии.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

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Учитывается ли земельный пай при назначении субсидии

Сам факт того, что кто-то из членов домохозяйства владеет земельным паем, не является основанием для отказа в назначении жилищной субсидии.

В то же время Пенсионный фонд учитывает доходы, которые приносит такой земельный участок. Если владелец получает арендную плату за земельный пай, соответствующая сумма включается в доходы домохозяйства при расчете жилищной субсидии.

То есть значение имеет не само наличие земельного пая, а полученный от него доход. Именно он может повлиять на окончательный размер государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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Как арендная плата за земельный участок влияет на размер помощи

Доход, полученный собственником от земельного пая, учитывается при назначении субсидии за тот период, в котором эти средства или другой вид дохода были получены.

Таким образом, при определении размера жилищной субсидии Пенсионный фонд учитывает соответствующий доход наравне с другими доходами домохозяйства, имеющими значение для расчета.

Если за счет земельного пая человек получает арендную плату, это может повлиять на размер субсидии, поскольку увеличение учтенного дохода домохозяйства влияет на результаты расчета.

Если за земельный пай платят зерном или другой продукцией

Арендная плата за земельный пай не обязательно выплачивается деньгами. В некоторых случаях владелец может получать ее в натуральной форме — например, сельскохозяйственной продукцией.

В такой ситуации арендатор земельного участка подает в налоговые органы соответствующую отчетность. В ней указывается денежный эквивалент стоимости продукции или другой формы натуральной оплаты, которую собственник получил в качестве арендной платы за пай.

То есть даже если человек фактически не получал деньги на банковский счет, стоимость полученной продукции может быть отражена как доход.

Сведения о сумме дохода, полученного владельцем земельного пая, передаются в Пенсионный фонд Украины. Это происходит в рамках электронного информационного взаимодействия между Пенсионным фондом и Государственной налоговой службой Украины. Именно на основании имеющейся информации о доходах органы, осуществляющие расчет субсидии, могут учесть полученную от пая арендную плату.

Когда земельный пай не повлияет на субсидию

Решающим является именно факт получения дохода от земельного пая. Если владелец имеет пай, но не получает за него арендной платы или иного дохода, сам факт владения землей не является основанием для отказа в субсидии или ее уменьшения.

Поэтому владельцам земельных паев, претендующим на жилищную субсидию, важно различать два обстоятельства: наличие земельного участка в собственности и получение дохода от его использования. Первое само по себе не лишает права на помощь, тогда как второе учитывается при ее расчете.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, за сколько можно продать земельный пай в Украине. Средняя стоимость гектара составляет около 75 тыс. грн. Окончательная цена зависит от его площади, региона, качества почвы, наличия арендатора и оформления документов.

Также Новини.LIVE писали, как владельцу вернуть землю из аренды. В этом вопросе все зависит от условий договора, срока его действия и наличия законных оснований для досрочного расторжения. В случае спора с арендатором придется обращаться в суд.