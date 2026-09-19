Як отримати субсидію на опалення з 1 жовтня 2026 року: умови

Дві жінки. Фото: УНІАН

Старт опалювального сезону з 1 жовтня традиційно запускає масштабний перерахунок житлових субсидій для українських родин. Оскільки витрати на комунальні послуги в холодну пору зростають у рази, Пенсійний фонд України самостійно перегляне розмір допомоги для переважної більшості її отримувачів. Однак частина громадян ризикує залишитися без державних виплат, якщо вчасно не повідомить про зміни у родині або матиме заборгованість перед комунальниками.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, кому необхідно встигнути зробити, аби не втратити право на субсидію

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Кому не потрібно звертатись до ПФУ

Більшості українців, які вже користувалися субсидією влітку, йти до відділень ПФУ чи заново збирати папери не доведеться. Фонд проведе всі розрахунки в автоматичному режимі, взявши за основу офіційні доходи домогосподарства за перший та другий квартали поточного року. А для пенсіонерів — серпневий розмір виплат.

Це правило стосується й тих громадян, чий розмір допомоги влітку дорівнював нулю гривень через низькі платіжки. З появою в рахунках графи за опалення система самостійно перерахує суму підтримки з урахуванням нових реальних витрат.

Кому необхідно зв'язатись з ПФУ

Окремі громадяни все ж мають особисто звернутися до ПФУ. Оновлювати заяви та декларації зобов'язані люди, які претендують на допомогу вперше, орендарі житла та внутрішньо переміщені особи. Окремим приводом для візиту є будь-які зміни у складі зареєстрованих мешканців, переліку послуг чи зміна управителя будинку.

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Якщо ж улітку родина отримала офіційну відмову в призначенні пільги, перерахунку за замовчуванням не буде. У такому разі варто усунути причину блокування та подати документи заново. Зробивши це до кінця листопада, ви отримаєте субсидію "заднім числом" — з першого дня жовтня, тоді як за пізнішого звернення гроші нарахують лише з місяця подачі заяви.

За що субсидію скасують

Причиною для блокування або скасування субсидії залишаються значні фінансові витрати. Двері для державних виплат зачиняються у разі великих покупок, депозитів, купівлі нових авто, відсутності офіційного доходу чи сплати ЄСВ, а також через борги з аліментів.

Особливо пильно ПФУ стежить за платіжною дисципліною. Заборгованість за комуналку понад 680 гривень, що накопичувалася більше трьох місяців, автоматично позбавляє права на допомогу. Крім того, діють жорсткі габаритні рамки житла. Допомогу не призначать на квартири площею понад 130 квадратних метрів та приватні будинки від 230 квадратів.

На що розповсюджується пільга та де оформити

Субсидія покриває базовий спектр комунальних послуг — від газу, тепла та світла до вивозу сміття, води та послуг з управління будинком. Для мешканців осель із пічним опаленням передбачено окрему виплату на придбання дров, вугілля чи скрапленого газу, яка надається один раз на рік.

Оформити допомогу можна без виходу з дому — через застосунок чи вебпортал ПФУ, а також портал "Дія". Також це можна зробити через ЦНАПи, сервісні центри ПФУ та місцеві органи влади, куди можна звернутися особисто або надіслати документи поштою. Дізнатися про результат та розмір призначених коштів кожен бачить у власному кабінеті на сайті ПФУ.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, як не переплачувати за комунальні послуги з водопостачання та опалення. Холодні батареї чи ледь тепла вода з-під крана — це не лише побутовий дискомфорт, а й підстава не сплачувати за ненадані послуги у повному обсязі. Щоб не переплачувати за комуналку неналежної якості, споживачам необхідно правильно оформити акт-претензію.

Також Новини.LIVE розповідали про актуальні тарифи на воду у Києві. Депутати Київської міської ради підтримали рішення про підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення до 63,79 гривні за кубометр. За відповідний крок проголосували 74 обранці.