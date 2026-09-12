Надбавка до пенсії після 80 років: як отримати додаткові 1 038 гривень

Жінка. Фото: Новини.LIVE

Поважний вік і цифра у паспорті — не гарантія того, що держава одразу надасть додаткові виплати до пенсії. Багато хто з літніх людей та їхніх родних переконаний, що після 80 років кожна щомісячна пенсія автоматично зростає щонайменше на понад тисячу гривень. Проте насправді ця фінансова допомога призначається лише обраним. Чиновники встановили сувору межу. Забрати гроші зможуть тільки ті, хто опинився у безпорадному стані.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, хто та за яких умов може отримати додаткову доплату.

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Як на виплату впливає фактор "одинокості"

Для призначення щомісячної надбавки заявник має відповідати трьом основним вимогам:

Отримувати саме пенсію за віком. Потребувати постійного стороннього догляду за висновком лікарів. Бути одиноким.

Ключовим моментом є юридичне визначення одинокості. Якщо у 80-річної людини є повнолітні працездатні діти, у призначенні допомоги відмовлять. Адже за законом саме вони зобов'язані утримувати батьків. Втім, якщо ці діти самі вже досягли пенсійного віку або мають статус осіб з інвалідністю, право на додаткові 1 038 гривень до пенсії зберігається. Розмір виплати становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і зростатиме пропорційно до його підняття.

Як отримати надбавку

Оформлення виплати відбувається у кілька послідовних кроків:

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Спочатку слід звернутися до сімейного лікаря для проходження лікарсько-консультативної комісії та отримання довідки за формою № 080-4/о. Крім медичного висновку, необхідно підготувати паспорт, РНОКПП, заяву та декларацію про доходи і склад сім'ї, яка підтверджує відсутність працездатних утримувачів.

Подати документи до Пенсійного фонду можна особисто, через представника за довіреністю або онлайн — через особистий електронний кабінет на порталі електронних послуг ПФУ.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, яка сума пенсії буде в українців без мінімального року стажу. Українське законодавство передбачає набуття мінімального страхового стажу для отримання виплат. Розмір пенсії у вересні 2026 року залежить від кількості відпрацьованих місяців, за які були сплачені єдині соціальні внески.

Також Новини.LIVE розповідали, хто може отримати надбавку до пенсії у розмірі 2 600 гривень. У 2026 році в Україні встановлено щомісячну грошову доплату для окремих категорій непрацюючих пенсіонерів, які проживають у Чорнобильській зоні. Розмір цієї виплати становить 2595 гривень відповідно до норм Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік".