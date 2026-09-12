Надбавка к пенсии после 80 лет: как получить дополнительные 1 038 гривен

Женщина. Фото: Новини.LIVE

Преклонный возраст и цифра в паспорте — не гарантия того, что государство сразу начнет выплачивать дополнительные суммы к пенсии. Многие пожилые люди и их родственники убеждены, что после 80 лет каждая ежемесячная пенсия автоматически увеличивается как минимум на более чем тысячу гривен. Однако на самом деле эта финансовая помощь предоставляется лишь избранным. Чиновники установили строгий порог. Получить деньги смогут только те, кто оказался в беспомощном состоянии.

Сайт Новини.LIVE выяснял, кто и при каких условиях может получить дополнительную доплату.

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Как на выплату влияет фактор "одиночества"

Для назначения ежемесячной надбавки заявитель должен соответствовать трем основным требованиям:

Получать именно пенсию по возрасту. Нуждаться в постоянном постороннем уходе по заключению врачей. Быть одиноким.

Ключевым моментом является юридическое определение одиночества. Если у 80-летнего человека есть совершеннолетние трудоспособные дети, в назначении пособия откажут. Ведь по закону именно они обязаны содержать родителей. Впрочем, если эти дети сами уже достигли пенсионного возраста или имеют статус лиц с инвалидностью, право на дополнительные 1 038 гривен к пенсии сохраняется. Размер выплаты составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и будет расти пропорционально его повышению.

Как получить надбавку

Оформление выплаты происходит в несколько последовательных этапов:

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Сначала следует обратиться к семейному врачу для прохождения врачебно-консультативной комиссии и получения справки по форме № 080-4/о. Помимо медицинского заключения необходимо подготовить паспорт, РНОКПП, заявление и декларацию о доходах и составе семьи, подтверждающую отсутствие трудоспособных иждивенцев.

Подать документы в Пенсионный фонд можно лично, через представителя по доверенности или онлайн — через личный электронный кабинет на портале электронных услуг ПФУ.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали, какова будет сумма пенсии у украинцев без минимального года стажа. Украинское законодательство предусматривает наличие минимального страхового стажа для получения выплат. Размер пенсии в сентябре 2026 года зависит от количества отработанных месяцев, за которые были уплачены единые социальные взносы.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто может получить надбавку к пенсии в размере 2 600 гривен. В 2026 году в Украине установлена ежемесячная денежная доплата для отдельных категорий неработающих пенсионеров, проживающих в Чернобыльской зоне. Размер этой выплаты составляет 2 595 гривен в соответствии с положениями Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".