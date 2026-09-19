Как получить субсидию на отопление с 1 октября 2026 года: условия

Две женщины. Фото: УНИАН

Начало отопительного сезона с 1 октября традиционно дает старт масштабному перерасчету жилищных субсидий для украинских семей. Поскольку расходы на коммунальные услуги в холодное время года возрастают в разы, Пенсионный фонд Украины самостоятельно пересмотрит размер помощи для подавляющего большинства её получателей. Однако часть граждан рискует остаться без государственных выплат, если вовремя не сообщит об изменениях в семье или будет иметь задолженность перед коммунальными службами.

Сайт Новини.LIVЕ выяснил, что необходимо успеть сделать, чтобы не лишиться права на субсидию

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Кому не нужно обращаться в ПФУ

Большинству украинцев, которые уже пользовались субсидией летом, не придется обращаться в отделения ПФУ или заново собирать документы. Фонд произведет все расчеты в автоматическом режиме, взяв за основу официальные доходы домохозяйства за первый и второй кварталы текущего года. А для пенсионеров — августовский размер выплат.

Это правило касается и тех граждан, чей размер помощи летом равнялся нулю гривен из-за низких счетов за коммунальные услуги. С появлением в счетах графы за отопление система самостоятельно пересчитает сумму поддержки с учетом новых реальных расходов.

Кому необходимо связаться с ПФУ

Некоторым гражданам всё же необходимо лично обратиться в ПФУ. Обновлять заявления и декларации обязаны люди, претендующие на пособие впервые, арендаторы жилья и внутренне перемещённые лица. Отдельным поводом для визита являются любые изменения в составе зарегистрированных жильцов, перечне услуг или смена управляющего домом.

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Если же летом семья получила официальный отказ в назначении льготы, перерасчета по умолчанию не будет. В таком случае следует устранить причину блокировки и подать документы заново. Сделав это до конца ноября, вы получите субсидию "задним числом" — с первого дня октября, тогда как при более позднем обращении деньги начислят только с месяца подачи заявления.

За что субсидию отменят

Причиной для блокировки или отмены субсидии остаются значительные финансовые расходы. Дверь для государственных выплат закрывается в случае крупных покупок, депозитов, покупки новых автомобилей, отсутствия официального дохода или уплаты ЕСВ, а также из-за задолженности по алиментам.

Особенно пристально ПФУ следит за платежной дисциплиной. Задолженность за коммунальные услуги свыше 680 гривен, накопившаяся более чем за три месяца, автоматически лишает права на пособие. Кроме того, действуют жесткие ограничения по площади жилья. Пособие не назначается на квартиры площадью более 130 квадратных метров и частные дома площадью от 230 квадратных метров.

На что распространяется льгота и где ее оформить

Субсидия покрывает базовый спектр коммунальных услуг — от газа, тепла и света до вывоза мусора, водоснабжения и услуг по управлению домом. Для жителей домов с печным отоплением предусмотрена отдельная выплата на приобретение дров, угля или сжиженного газа, которая предоставляется один раз в год.

Оформить пособие можно, не выходя из дома — через приложение или веб-портал ПФУ, а также портал "Дія". Также это можно сделать через ЦНАПы, сервисные центры ПФУ и местные органы власти, куда можно обратиться лично или отправить документы по почте. Узнать о результате и размере назначенных средств каждый может в личном кабинете на сайте ПФУ.

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