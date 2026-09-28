Субсидія для ФОП у 2026 році: який дохід врахує ПФУ для 1, 2 і 3 груп

Жінка оформлює субсидію. Фото: УНІАН

Коли родині призначають житлову субсидію, Пенсійний фонд дивиться на її середньомісячний сукупний дохід. У розрахунок потрапляють зарплата, пенсія, аліменти, соціальні виплати та інші надходження. Право на допомогу мають і ФОПи, але для них діють окремі правила. Відомо, який дохід підприємців беруть до уваги.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

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На що дивиться ПФУ

Під час оформлення субсидії до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства враховують:

заробітну плату;

грошове забезпечення військовослужбовців. З 1 квітня 2025 року його рахують у розмірі, що залишається після сплати військового збору;

пенсію;

стипендію, крім соціальної стипендії, яку отримують діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа;

соціальні виплати, зокрема пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу;

допомогу по безробіттю та інші страхові виплати;

грошові перекази, отримані з-за кордону;

дивіденди від цінних паперів;

аліменти;

інші доходи, зокрема гроші від оренди землі, продажу майна тощо.

Водночас з квітня 2025 року до середньомісячного сукупного доходу родини не включається призначена субсидія на найм житла

Як рахують дохід ФОП

Для фізичних осіб-підприємців діють інші правила. Вони прописані в пункті 9 постанови № 632. Якщо підприємець працює за спрощеною системою оподаткування, беруть дохід за кожен місяць у розмірі певної кількості мінімальних заробітних плат. Тут має значення група платника єдиного податку.

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Розмір такий:

для ФОП першої групи — одна мінімальна заробітна плата;

для ФОП другої групи — дві мінімальні заробітні плати;

для ФОП третьої групи — три мінімальні заробітні плати.

При цьому дохід рахують незалежно від того, скільки підприємець насправді заробив.

Які доходи ФОП не враховують

Деякі доходи ФОП на спрощеній системі першої–третьої груп не включають до розрахунку. Йдеться про доходи самозайнятої особи та доходи від підприємницької діяльності, інформацію про які податкова служба передала на запит ПФУ.

Для субсидії ПФУ дивиться на доходи за шість місяців — два квартали, що передують місяцю звернення. А для ФОП ще перевіряють, до якої групи єдиного податку він належав в останньому місяці цього періоду.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи можуть власники земельного паю отримати житлову субсидію. Наявність паю не позбавляє права на допомогу, але орендна плата за землю входить до доходів домогосподарства та впливає на розрахунок виплати. Навіть якщо за оренду платять зерном чи іншою продукцією, її вартість можуть врахувати як дохід.

Також Новини.LIVE писали, коли українцям можуть відмовити у житловій субсидії. На рішення ПФУ впливають не лише доходи, а й велика площа житла, дорогі покупки, автомобілі, депозити, валютні операції та тривале перебування за кордоном. Причиною відмови також можуть стати борги за комуналку, аліменти або неповернення переплаченої субсидії.