Субсидії в Україні: 12 причин, через які можна втратити право на виплати

Квитанція за комунальні послуги та гроші на столі, калькулятор в руці. Фото: Новини.LIVE

В Україні право на житлову субсидію залежить не лише від рівня доходів домогосподарства чи окремої особи. На рішення про призначення допомоги можуть вплинути майновий стан, покупки на значні суми, наявність кількох об’єктів нерухомості, автомобілів, коштів на депозитах та навіть борги за комунальні послуги.

Про основні обставини, які можуть стати підставою для відмови, розповіла "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

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Хто може отримати житлову субсидію

Житлова субсидія призначається домогосподарствам, доходів яких недостатньо для самостійної оплати житлово-комунальних послуг.

Право на таку допомогу можуть мати громадяни України, а також іноземці й особи без громадянства, які законно перебувають в Україні та проживають у квартирі або індивідуальному будинку.

Чому можуть відмовити у субсидії

Відповідно до пункту 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року №848, за певних обставин субсидію можуть не призначити або не продовжити на наступний період.

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1. Велика площа житла

Однією з причин для відмови може бути надмірна площа житлового приміщення.

Обмеження стосується квартир загальною площею понад 130 кв. м та індивідуальних будинків площею більш як 230 кв. м.

2. Автомобіль віком до п’яти років

Субсидію можуть не призначити, якщо станом на 1 число місяця, з якого вона призначається, заявник або член його домогосподарства має автомобіль, від року випуску якого минуло менше п’яти років.

Також підставою для відмови може стати наявність більше одного транспортного засобу, який підлягає державній реєстрації, якщо від року випуску такого авто минуло менше 15 років.

3. Немає доходів або вони надто низькі

Проблеми з призначенням субсидії можуть виникнути, якщо повнолітній член домогосподарства протягом періоду, за який враховуються доходи, взагалі не мав доходів, що враховуються під час розрахунку субсидії.

Також обмеження діє, якщо середньомісячний сукупний дохід такої особи був меншим за мінімальну заробітну плату, встановлену на початок відповідного періоду.

Окремою підставою є ситуація, коли за людину протягом сумарно щонайменше трьох місяців відповідного періоду не сплачувався єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі не меншому за мінімальний.

4. Перебування за кордоном понад 60 днів

На призначення субсидії може вплинути й тривале перебування за межами України.

Зокрема, допомогу можуть не призначити, якщо людина сукупно перебувала за кордоном понад 60 днів.

Водночас до цього строку не зараховують періоди перебування за межами України через службове відрядження, лікування, навчання або догляд за дитиною до трьох років. Такі обставини мають бути підтверджені відповідними документами.

5. Покупки або операції понад 100 тисяч гривень

Відмова можлива і після здійснення великої покупки або іншої майнової операції.

Якщо протягом 12 місяців перед місяцем звернення заявник або член його домогосподарства здійснив операцію на суму, яка на момент її проведення перевищувала 100 тисяч гривень, субсидію можуть не призначити.

Йдеться, зокрема, про придбання:

земельної ділянки;

квартири або будинку;

іншого нерухомого майна;

транспортного засобу;

цінних паперів;

інших фінансових інструментів;

віртуальних активів.

6. Борг за комунальні послуги

Однією з найпоширеніших причин для відмови може бути заборгованість за житлово-комунальні послуги.

Субсидію не призначають, якщо є інформація про прострочену понад три місяці заборгованість за оплату однієї або кількох комунальних послуг.

При цьому загальна сума боргу має перевищувати 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто на день звернення — 680 гривень.

7. Не повернули надміру отриману субсидію

Підставою для відмови також може стати неповернення надміру виплаченої субсидії за попередні періоди.

Якщо уповноважений орган вимагає повернути кошти, які були перераховані або виплачені понад належний розмір, а громадянин цього не зробив, нову субсидію можуть не призначити.

8. Заборгованість з аліментів

Ще одна причина пов’язана з боргами за аліментами.

Обмеження застосовується, якщо у складі домогосподарства є особа, яка, за інформацією з Єдиного реєстру боржників, має заборгованість за виконавчим провадженням зі стягнення аліментів понад три місяці.

9. У власності є кілька квартир або будинків

Субсидію можуть не призначити, якщо на 1 число місяця, з якого вона призначається, хтось із членів домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства має у власності більше одного житлового приміщення. Йдеться про квартири та житлові будинки.

10. На депозитах понад 100 тисяч гривень

Важливе значення має і сума коштів, яка зберігається на банківських рахунках.

Підставою для непризначення субсидії може бути наявність у домогосподарства або члена сім’ї особи зі складу домогосподарства коштів на депозитному рахунку або рахунках у загальній сумі понад 100 тисяч гривень.

11. Купували валюту або банківські метали

Відмовити у субсидії можуть і через придбання іноземної валюти або банківських металів.

Якщо протягом 12 місяців перед місяцем звернення хтось із домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства придбав готівкову чи безготівкову валюту або банківські метали на загальну суму понад 50 тисяч гривень, це може стати підставою для відмови.

12. Житло здають ВПО, яка отримує субсидію на оренду

Ще одна передбачена законодавством підстава стосується оренди житла внутрішньо переміщеним особам.

Субсидію можуть не призначити, якщо на 1 число місяця, з якого вона призначається, хтось із домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства здає в оренду житлове приміщення за адресою, вказаною у заяві.

Це стосується випадків, коли орендарем є внутрішньо переміщена особа, яка отримує субсидію на оплату всієї вартості або її частини за найм житла.

Що важливо врахувати

Отже, під час призначення житлової субсидії враховується не лише офіційний дохід домогосподарства. Значення можуть мати майно, фінансові операції, тривалість перебування за кордоном, борги та інші обставини.

Тому перед зверненням за субсидією варто перевірити, чи немає у складі домогосподарства обставин, які відповідно до встановлених правил можуть стати підставою для відмови у виплаті.

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