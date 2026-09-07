Субсидии в Украине: 12 причин, по которым можно лишиться права на выплаты

Квитанция за коммунальные услуги и деньги на столе, калькулятор в руке. Фото: Новини.LIVE

В Украине право на жилищную субсидию зависит не только от уровня доходов домохозяйства или отдельного лица. На решение о назначении помощи могут повлиять имущественное положение, покупки на значительные суммы, наличие нескольких объектов недвижимости, автомобилей, средств на депозитах и даже задолженности за коммунальные услуги.

Об основных обстоятельствах, которые могут стать основанием для отказа, рассказала "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

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Кто может получить жилищную субсидию

Жилищная субсидия назначается домохозяйствам, доходов которых недостаточно для самостоятельной оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Право на такую помощь могут иметь граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, которые законно находятся в Украине и проживают в квартире или отдельном доме.

По каким причинам могут отказать в субсидии

В соответствии с пунктом 14 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 года № 848, при определенных обстоятельствах субсидию могут не назначить или не продлить на следующий период.

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1. Большая площадь жилья

Одной из причин для отказа может быть чрезмерная площадь жилого помещения.

Ограничение касается квартир общей площадью более 130 кв. м и отдельно стоящих домов площадью более 230 кв. м.

2. Автомобиль возрастом до пяти лет

Субсидию могут не назначить, если по состоянию на 1 число месяца, с которого она назначается, заявитель или член его домохозяйства владеет автомобилем, с момента выпуска которого прошло менее пяти лет.

Также основанием для отказа может стать наличие более одного транспортного средства, подлежащего государственной регистрации, если с момента выпуска такого автомобиля прошло менее 15 лет.

3. Отсутствие доходов или их слишком низкий уровень

Проблемы с назначением субсидии могут возникнуть, если совершеннолетний член домохозяйства в течение периода, за который учитываются доходы, вообще не имел доходов, учитываемых при расчете субсидии.

Также ограничение действует, если среднемесячный совокупный доход такого лица был меньше минимальной заработной платы, установленной на начало соответствующего периода.

Отдельным основанием является ситуация, когда за человека в течение суммарно не менее трех месяцев соответствующего периода не уплачивался единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере не менее минимального.

4. Пребывание за границей более 60 дней

На назначение субсидии может повлиять и длительное пребывание за пределами Украины.

В частности, помощь может не быть назначена, если человек в совокупности находился за границей более 60 дней.

При этом в этот срок не включаются периоды пребывания за пределами Украины в связи со служебной командировкой, лечением, обучением или уходом за ребенком до трех лет. Такие обстоятельства должны быть подтверждены соответствующими документами.

5. Покупки или сделки на сумму свыше 100 тысяч гривен

Отказ возможен и после совершения крупной покупки или другой имущественной операции.

Если в течение 12 месяцев до месяца подачи заявления заявитель или член его домохозяйства совершил сделку на сумму, которая на момент ее совершения превышала 100 тысяч гривен, субсидию могут не назначить.

Речь идет, в частности, о приобретении:

земельного участка;

квартиры или дома;

другого недвижимого имущества;

транспортного средства;

ценных бумаг;

других финансовых инструментов;

виртуальных активов.

6. Задолженность по коммунальным услугам

Одной из наиболее распространенных причин для отказа может быть задолженность за жилищно-коммунальные услуги.

Субсидию не назначают, если имеется информация о просроченной более чем на три месяца задолженности по оплате одной или нескольких коммунальных услуг.

При этом общая сумма задолженности должна превышать 40 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть на день обращения — 680 гривен.

7. Не возвращена излишне полученная субсидия

Основанием для отказа также может стать невозврат излишне выплаченной субсидии за предыдущие периоды.

Если уполномоченный орган требует вернуть средства, которые были перечислены или выплачены сверх положенного размера, а гражданин этого не сделал, новую субсидию могут не назначить.

8. Задолженность по алиментам

Еще одна причина связана с задолженностью по алиментам.

Ограничение применяется, если в составе домохозяйства есть лицо, которое, по информации из Единого реестра должников, имеет задолженность по исполнительному производству по взысканию алиментов более трех месяцев.

9. В собственности имеется несколько квартир или домов

Субсидию могут не назначить, если на 1-е число месяца, с которого она назначается, кто-либо из членов домохозяйства или член семьи лица, входящего в состав домохозяйства, имеет в собственности более одного жилого помещения. Речь идет о квартирах и жилых домах.

10. На депозитах более 100 тысяч гривен

Важное значение имеет и сумма средств, хранящихся на банковских счетах.

Основанием для отказа в назначении субсидии может служить наличие у домохозяйства или члена семьи лица, входящего в состав домохозяйства, средств на депозитном счете или счетах на общую сумму свыше 100 тысяч гривен.

11. Покупка валюты или драгоценных металлов

В субсидии могут отказать и из-за приобретения иностранной валюты или драгоценных металлов.

Если в течение 12 месяцев до месяца обращения кто-либо из домохозяйства или член семьи лица, входящего в состав домохозяйства, приобрел наличную или безналичную валюту или банковские металлы на общую сумму свыше 50 тысяч гривен, это может стать основанием для отказа.

12. Жилье сдают ВПЛ, получающие субсидию на аренду

Еще одно предусмотренное законодательством основание касается аренды жилья внутренне перемещенным лицам.

Субсидию могут не назначить, если на 1-е число месяца, с которого она назначается, кто-либо из домохозяйства или член семьи лица, входящего в состав домохозяйства, сдает в аренду жилое помещение по адресу, указанному в заявлении.

Это касается случаев, когда арендатором является внутренне перемещенное лицо, получающее субсидию на оплату всей стоимости или ее части за аренду жилья.

Что важно учитывать

Итак, при назначении жилищной субсидии учитывается не только официальный доход домохозяйства. Значение могут иметь имущество, финансовые операции, продолжительность пребывания за границей, долги и другие обстоятельства.

Поэтому перед обращением за субсидией стоит проверить, нет ли в составе домохозяйства обстоятельств, которые в соответствии с установленными правилами могут стать основанием для отказа в выплате.

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