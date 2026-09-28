Субсидия для ФЛП в 2026 году: какой доход будет учитывать Пенсионный фонд для 1, 2 и 3 групп

ФЛП может получить субсидию, но есть нюанс: на что смотрит ПФУ
Когда семье назначают жилищную субсидию, Пенсионный фонд учитывает ее среднемесячный совокупный доход. В расчет включаются зарплата, пенсия, алименты, социальные выплаты и другие поступления. Право на помощь имеют и ФЛП, но для них действуют отдельные правила. Известно, какой доход предпринимателей принимается во внимание.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.
На что обращает внимание ПФУ
При оформлении субсидии в среднемесячный совокупный доход домохозяйства учитывают:
- заработную плату;
- денежное довольствие военнослужащих. С 1 апреля 2025 года его рассчитывают в размере, остающемся после уплаты военного сбора;
- пенсию;
- стипендию, кроме социальной стипендии, которую получают дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, и лица из их числа;
- социальные выплаты, в частности льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
- пособие по безработице и другие страховые выплаты;
- денежные переводы, полученные из-за рубежа;
- дивиденды от ценных бумаг;
- алименты;
- прочие доходы, в частности деньги от аренды земли, продажи имущества и т. п.
При этом с апреля 2025 года в среднемесячный совокупный доход семьи не включается назначенная субсидия на аренду жилья
Как рассчитывается доход ФЛП
Для физических лиц-предпринимателей действуют другие правила. Они прописаны в пункте 9 постановления № 632. Если предприниматель работает по упрощенной системе налогообложения, доход за каждый месяц рассчитывается в размере определенного количества минимальных заработных плат. Здесь имеет значение группа плательщика единого налога.
Размер следующий:
- для ФЛП первой группы — одна минимальная заработная плата;
- для ФЛП второй группы — две минимальные заработные платы;
- для ФЛП третьей группы — три минимальные заработные платы.
При этом доход рассчитывается независимо от того, сколько предприниматель фактически заработал.
Какие доходы ФЛП не учитываются
Некоторые доходы ФЛП, работающих по упрощенной системе в первой–третьей группах, не включаются в расчет. Речь идет о доходах самозанятого лица и доходах от предпринимательской деятельности, информацию о которых налоговая служба передала по запросу ПФУ.
Для субсидии ПФУ учитывает доходы за шесть месяцев — два квартала, предшествующие месяцу обращения. А для ФЛП еще проверяют, к какой группе единого налога он принадлежал в последнем месяце этого периода.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, могут ли владельцы земельного пая получить жилищную субсидию. Наличие пая не лишает права на помощь, но арендная плата за землю входит в доходы домохозяйства и влияет на расчет выплаты. Даже если за аренду платят зерном или другой продукцией, ее стоимость могут учесть как доход.
Также Новини.LIVE писали, в каких случаях украинцам могут отказать в жилищной субсидии. На решение ПФУ влияют не только доходы, но и большая площадь жилья, дорогие покупки, автомобили, депозиты, валютные операции и длительное пребывание за границей. Причиной отказа также могут стать долги за коммунальные услуги, алименты или невозврат переплаченной субсидии.