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Главная Экономика ФЛП может получить субсидию, но есть нюанс: на что смотрит ПФУ

ФЛП может получить субсидию, но есть нюанс: на что смотрит ПФУ

Ua ru
28 сентября 2026 04:32
Субсидия для ФЛП в 2026 году: какой доход будет учитывать Пенсионный фонд для 1, 2 и 3 групп
Женщина оформляет субсидию. Фото: УНИАН

Когда семье назначают жилищную субсидию, Пенсионный фонд учитывает ее среднемесячный совокупный доход. В расчет включаются зарплата, пенсия, алименты, социальные выплаты и другие поступления. Право на помощь имеют и ФЛП, но для них действуют отдельные правила. Известно, какой доход предпринимателей принимается во внимание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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На что обращает внимание ПФУ

При оформлении субсидии в среднемесячный совокупный доход домохозяйства учитывают:

  • заработную плату;
  • денежное довольствие военнослужащих. С 1 апреля 2025 года его рассчитывают в размере, остающемся после уплаты военного сбора;
  • пенсию;
  • стипендию, кроме социальной стипендии, которую получают дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, и лица из их числа;
  • социальные выплаты, в частности льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
  • пособие по безработице и другие страховые выплаты;
  • денежные переводы, полученные из-за рубежа;
  • дивиденды от ценных бумаг;
  • алименты;
  • прочие доходы, в частности деньги от аренды земли, продажи имущества и т. п.

При этом с апреля 2025 года в среднемесячный совокупный доход семьи не включается назначенная субсидия на аренду жилья

Как рассчитывается доход ФЛП

Для физических лиц-предпринимателей действуют другие правила. Они прописаны в пункте 9 постановления № 632. Если предприниматель работает по упрощенной системе налогообложения, доход за каждый месяц рассчитывается в размере определенного количества минимальных заработных плат. Здесь имеет значение группа плательщика единого налога.

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Размер следующий:

  • для ФЛП первой группы — одна минимальная заработная плата;
  • для ФЛП второй группы — две минимальные заработные платы;
  • для ФЛП третьей группы — три минимальные заработные платы.

При этом доход рассчитывается независимо от того, сколько предприниматель фактически заработал.

Какие доходы ФЛП не учитываются

Некоторые доходы ФЛП, работающих по упрощенной системе в первой–третьей группах, не включаются в расчет. Речь идет о доходах самозанятого лица и доходах от предпринимательской деятельности, информацию о которых налоговая служба передала по запросу ПФУ.

Для субсидии ПФУ учитывает доходы за шесть месяцев — два квартала, предшествующие месяцу обращения. А для ФЛП еще проверяют, к какой группе единого налога он принадлежал в последнем месяце этого периода.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, могут ли владельцы земельного пая получить жилищную субсидию. Наличие пая не лишает права на помощь, но арендная плата за землю входит в доходы домохозяйства и влияет на расчет выплаты. Даже если за аренду платят зерном или другой продукцией, ее стоимость могут учесть как доход.

Также Новини.LIVE писали, в каких случаях украинцам могут отказать в жилищной субсидии. На решение ПФУ влияют не только доходы, но и большая площадь жилья, дорогие покупки, автомобили, депозиты, валютные операции и длительное пребывание за границей. Причиной отказа также могут стать долги за коммунальные услуги, алименты или невозврат переплаченной субсидии.

ФЛП доходы предприниматели субсидии Пенсионный Фонд
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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