Субсидия с 1 октября 2026 года: кто получит автоматически, а кому нужно обратиться в ПФУ

Платежка за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

Украинцы продолжат получать субсидию в октябре 2026 года. Но вскоре начнется новый отопительный сезон, поэтому Пенсионный фонд будет заниматься расчетами и назначать государственную помощь на указанный период. Части граждан не придется ничего делать — жилищную субсидию подтвердят автоматически. Однако некоторым необходимо обратиться в ПФУ с заявлением.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Пенсионного фонда Украины.

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Что будет с субсидиями в октябре

Субсидия предусматривает адресную государственную поддержку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Ее назначают украинцам, не способным самостоятельно покрывать расходы на воду, газ, электроэнергию, управление многоквартирным домом, покупку сжиженного газа или топлива.

На отопительный сезон — с 16 октября по 15 апреля включительно — Пенсионный фонд автоматически назначит субсидию гражданам, которые уже ее получают или имели нулевую ставку на летний период. Дополнительно обращаться в контролирующий орган не требуется, за исключением таких случаев:

документы подаются впервые;

заявление на жилищную субсидию с мая по сентябрь отклонили (из-за долгов, высоких доходов и пр.);

произошли изменения в составе зарегистрированных лиц, обновление социального статуса.

Если подать заявку с 1 октября по 30 ноября включительно, государственную помощь назначат с начала отопительного периода. В случае обращения после 30 ноября придется ждать одобрения с того месяца, в котором заявление поступило в Пенсионный фонд.

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Какие доходы влияют на субсидию

При расчете используется среднемесячный совокупный доход домохозяйства. В общую сумму включают зарплаты после удержания НДФЛ, денежное довольствие военнослужащих, пенсии, пожизненное содержание, стипендии, социальные выплаты, пособие по безработице, дивиденды, переводы из-за рубежа и другие доходы.

Кроме того, субсидию могут отменить или отказать в ней, если площадь квартиры превышает 130 квадратных метров, у получателей есть автомобиль возрастом до пяти лет, имеется просроченная задолженность за коммунальные услуги в размере более 680 грн (в течение трех месяцев подряд) или алименты, есть банковский депозит на сумму более 100 000 грн и т. д.

Подать заявку на субсидию можно различными способами, например, лично в сервисном центре ПФУ, онлайн через портал электронных услуг или мобильное приложение Пенсионного фонда, а также почтовым отправлением по адресу территориального органа.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что владение земельным паем не лишает украинцев права на жилищную субсидию. В то же время Пенсионный фонд учитывает доход при определении права на пособие, а именно полученную арендную плату. Это может негативно повлиять на сумму субсидии.

Также Новини.LIVE сообщали, что для большинства украинских семей ПФУ автоматически пересчитает субсидии с началом отопительного сезона. Контролирующий орган будет учитывать доходы и новые расходы на отопление. Мы разобрались, кто может лишиться права на государственную поддержку.