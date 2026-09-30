Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Субсидия на отопительный сезон: кто получит помощь с 1 октября

Субсидия на отопительный сезон: кто получит помощь с 1 октября

Ua ru
30 сентября 2026 07:25
Субсидия с 1 октября 2026 года: кто получит автоматически, а кому нужно обратиться в ПФУ
Платежка за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

Украинцы продолжат получать субсидию в октябре 2026 года. Но вскоре начнется новый отопительный сезон, поэтому Пенсионный фонд будет заниматься расчетами и назначать государственную помощь на указанный период. Части граждан не придется ничего делать — жилищную субсидию подтвердят автоматически. Однако некоторым необходимо обратиться в ПФУ с заявлением.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Пенсионного фонда Украины.

Реклама

Что будет с субсидиями в октябре

Субсидия предусматривает адресную государственную поддержку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Ее назначают украинцам, не способным самостоятельно покрывать расходы на воду, газ, электроэнергию, управление многоквартирным домом, покупку сжиженного газа или топлива.

На отопительный сезон — с 16 октября по 15 апреля включительно — Пенсионный фонд автоматически назначит субсидию гражданам, которые уже ее получают или имели нулевую ставку на летний период. Дополнительно обращаться в контролирующий орган не требуется, за исключением таких случаев:

  • документы подаются впервые;
  • заявление на жилищную субсидию с мая по сентябрь отклонили (из-за долгов, высоких доходов и пр.);
  • произошли изменения в составе зарегистрированных лиц, обновление социального статуса.

Если подать заявку с 1 октября по 30 ноября включительно, государственную помощь назначат с начала отопительного периода. В случае обращения после 30 ноября придется ждать одобрения с того месяца, в котором заявление поступило в Пенсионный фонд.

Читайте также:

Какие доходы влияют на субсидию

При расчете используется среднемесячный совокупный доход домохозяйства. В общую сумму включают зарплаты после удержания НДФЛ, денежное довольствие военнослужащих, пенсии, пожизненное содержание, стипендии, социальные выплаты, пособие по безработице, дивиденды, переводы из-за рубежа и другие доходы.

Кроме того, субсидию могут отменить или отказать в ней, если площадь квартиры превышает 130 квадратных метров, у получателей есть автомобиль возрастом до пяти лет, имеется просроченная задолженность за коммунальные услуги в размере более 680 грн (в течение трех месяцев подряд) или алименты, есть банковский депозит на сумму более 100 000 грн и т. д.

Подать заявку на субсидию можно различными способами, например, лично в сервисном центре ПФУ, онлайн через портал электронных услуг или мобильное приложение Пенсионного фонда, а также почтовым отправлением по адресу территориального органа.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что владение земельным паем не лишает украинцев права на жилищную субсидию. В то же время Пенсионный фонд учитывает доход при определении права на пособие, а именно полученную арендную плату. Это может негативно повлиять на сумму субсидии.

Также Новини.LIVE сообщали, что для большинства украинских семей ПФУ автоматически пересчитает субсидии с началом отопительного сезона. Контролирующий орган будет учитывать доходы и новые расходы на отопление. Мы разобрались, кто может лишиться права на государственную поддержку.

коммунальные услуги субсидии отопительный сезон Пенсионный Фонд госпомощь
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации