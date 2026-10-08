Опалювальний сезон під ризиком через газові мережі: нардеп розкрив головний виклик

Газова інфраструктура України. Фото: Оператор ГТС

Україна напередодні опалювального сезону має достатні запаси природного газу, тому безпосереднього дефіциту ресурсу не очікується. Водночас ситуація може ускладнитися через пошкодження газотранспортної інфраструктури. Саме логістика газу може стати одним із головних викликів узимку.

Про це в ефірі Вечір.LIVE розповів нардеп та колишній міністр ЖКГ Олексій Кучеренко.

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Запасів газу достатньо

За словами Олексія Кучеренка, наразі Україна не має проблем із накопиченими запасами природного газу. Політик вважає, що дефіциту ресурсу не повинно виникнути і протягом зимового періоду.

"З запасами газу проблем у нас на сьогодні немає. І думаю, що і не буде взимку", — зазначив нардеп.

Водночас, на його думку, головний ризик полягає не в кількості газу в українських сховищах, а в можливості доставити його до споживачів.

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Що може ускладнити постачання

Кучеренко пояснив, що газова система України складається з великої кількості інфраструктурних об’єктів. Йдеться як про мережі низького тиску, які забезпечують постачання безпосередньо споживачам, так і про газопроводи середнього та високого тиску, магістральні трубопроводи, компресорні та газоперекачувальні станції.

У разі пошкодження окремих ділянок системи ресурс може залишатися в достатній кількості, але виникнуть проблеми з його транспортуванням до конкретних регіонів.

Для пояснення Кучеренко порівняв ситуацію з роботою залізниці. Якщо пошкоджуються ключові вузли або локомотиви, вантажі нікуди не зникають, однак їхня доставка стає значно довшою. За аналогічним принципом можуть виникати проблеми і з газопостачанням.

За словами нардепа, саме порушення газової логістики може стати одним із ключових викликів для України в опалювальний сезон.

Раніше Новини.LIVE розповідали, коли в Україні розпочнеться опалювальний сезон. Рекомендованою умовою для його старту є середньодобова температура нижче 8 градусів тепла протягом трьох діб поспіль. Водночас це не означає автоматичного запуску опалення наступного дня після досягнення показника.

Також Новини.LIVE писали, що Росія готує масштабну кампанію проти української енергетичної системи. Серед потенційних цілей електричні підстанції, гідроелектростанції, теплові електростанції та котельні. Це може створити серйозні проблеми для великих міст і призвести до гуманітарних наслідків.