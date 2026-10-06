Удари РФ по Україні взимку: що буде зі світлом, теплом та водою

Люди у темряві. Фото: Новини.LIVE

Україна входить у новий опалювальний сезон з новими викликами. На тлі холодної пори року, існує попередження про можливе посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру. За даними одного з американських видань, українські посадовці передали європейським партнерам документ, який Київ вважає перехопленим російським планом майбутньої кампанії. У ньому йдеться про удари по енергеоб'єктам, теплопостачанню та водній інфраструктурі із застосуванням до тисячі ракет, дронів і бомб.

Про це повідомляє The New York Times, передають Новини.LIVE.

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Ударів можуть зазнати одразу кілька систем

Документ описує масштабну кампанію проти української енергетичної системи. Серед потенційних цілей названі електричні підстанції, гідроелектростанції, теплові електростанції та котельні. За даними видання, загалом план передбачає використання до 1000 ракет, безпілотників та авіабомб. Українські посадовці розглядають цей документ як свідчення підготовки Росії до систематичних атак протягом зимового періоду.

Водночас NYT заявляє, що документ написаний російською мовою, датований серпнем, а його справжність видання не змогло незалежно підтвердити. Також залишається невідомим, чи буде російська сторона реалізовувати описану в ньому стратегію.

Окремий пункт — три українські АЕС

Найбільше занепокоєння викликає частина документа, яка стосується атомної генерації. За даними NYT, у плані йдеться про намір вивести з роботи три діючі українські атомні електростанції. Йдеться не про прямі удари по реакторах, а про об'єкти, через які вироблена ними електроенергія передається до загальної мережі. У разі реалізації такого сценарію проблема стосувалася б не лише окремих пошкоджених об’єктів, а стабільності всієї енергосистеми.

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Під загрозою не лише електроенергія

Окремий напрямок російського плану стосується водопостачання. У документі згадуються насосні станції та очисні споруди. Для атак на ці об’єкти планується використання десятків балістичних ракет і авіабомб.

Це створює додатковий ризик. Пошкодження енергетичних об'єктів може впливати не лише на електропостачання, а й на роботу систем, від яких залежать тепло- та водопостачання міст. Українські чиновники непублічно висловлювали занепокоєння через обмежені резервні можливості на випадок масштабних перебоїв із водою.

Які міста згідно "плану" під найбільшою загрозою

Окремо у документі виділені Київ, Харків та Одеса. За даними NYT, російський план передбачає спробу скоротити електро- та теплопостачання у цих містах на 90%. Також описані удари, які мають серйозно порушити роботу каналізаційної системи.

Що це означає для майбутньої зими

Описаний документ показує можливий сценарій, за якого удари спрямовуються не на один вид інфраструктури, а одночасно на електроенергію, тепло та воду. Саме така комбінація може створити серйозні проблеми для великих міст і призвести до гуманітарних наслідків. Водночас наразі немає підтвердження, що весь описаний у документі план буде реалізований саме в такому вигляді.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, хто може отримати субсидію на опалювальний сезон 2026-2027. Частині громадян не доведеться нічого робити — житлову субсидію підтвердять автоматично. Проте декому потрібно звернутися в ПФУ з заявою.

Також Новини.LIVE повідомляли, у яких випадках за опалення не доведеться платити. Платіжки за комунальні послуги можуть суттєво зрости. Але якщо в квартирі холодно і температура нижча за встановлену норму, споживач має право вимагати перерахунку, а в окремих випадках — взагалі не платити за тепло за цей період.