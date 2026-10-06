Удары РФ по Украине зимой: что будет со светом, теплом и водой

Люди в темноте. Фото: Новини.LIVE

Украина вступает в новый отопительный сезон, сталкиваясь с новыми вызовами. На фоне холодного времени года существует предупреждение о возможном усилении российских атак на энергетическую инфраструктуру. По данным одного из американских изданий, украинские чиновники передали европейским партнерам документ, который Киев считает перехваченным российским планом предстоящей кампании. В нем речь идет об ударах по энергообъектам, системам теплоснабжения и водной инфраструктуре с применением до тысячи ракет, дронов и бомб.

Об этом сообщает The New York Times, передают Новини.LIVE.

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Ударам могут подвергнуться сразу несколько систем

Документ описывает масштабную кампанию против украинской энергетической системы. Среди потенциальных целей названы электрические подстанции, гидроэлектростанции, тепловые электростанции и котельные. По данным издания, в целом план предусматривает использование до 1000 ракет, беспилотников и авиабомб. Украинские чиновники рассматривают этот документ как свидетельство подготовки России к систематическим атакам в течение зимнего периода.

В то же время NYT заявляет, что документ написан на русском языке, датирован августом, а его подлинность издание не смогло независимо подтвердить. Также остается неизвестным, будет ли российская сторона реализовывать описанную в нём стратегию.

Отдельный пункт — три украинские АЭС

Наибольшее беспокойство вызывает часть документа, касающаяся атомной генерации. По данным NYT, в плане речь идет о намерении вывести из строя три действующие украинские атомные электростанции. Речь идет не о прямых ударах по реакторам, а об объектах, через которые вырабатываемая ими электроэнергия передается в общую сеть. В случае реализации такого сценария проблема касалась бы не только отдельных поврежденных объектов, но и стабильности всей энергосистемы.

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Под угрозой не только электроэнергия

Отдельное направление российского плана касается водоснабжения. В документе упоминаются насосные станции и очистные сооружения. Для атак на эти объекты планируется использование десятков баллистических ракет и авиабомб.

Это создает дополнительный риск. Повреждение энергетических объектов может повлиять не только на электроснабжение, но и на работу систем, от которых зависят тепло- и водоснабжение городов. Украинские чиновники неофициально выражали обеспокоенность из-за ограниченных резервных возможностей на случай масштабных перебоев с водой.

Какие города находятся под наибольшей угрозой согласно "плану"

Отдельно в документе выделены Киев, Харьков и Одесса. По данным NYT, российский план предусматривает попытку сократить электро- и теплоснабжение в этих городах на 90%. Также описаны удары, которые должны серьезно нарушить работу канализационной системы.

Что это означает для предстоящей зимы

Описанный документ показывает возможный сценарий, при котором удары наносятся не по одному виду инфраструктуры, а одновременно по электроэнергии, теплу и воде. Именно такая комбинация может создать серьезные проблемы для крупных городов и привести к гуманитарным последствиям. В то же время пока нет подтверждения, что весь описанный в документе план будет реализован именно в таком виде.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, кто может получить субсидию на отопительный сезон 2026-2027 годов. Части граждан не придется ничего делать — жилищную субсидию подтвердят автоматически. Однако некоторым нужно обратиться в ПФУ с заявлением.

Также Новини.LIVE сообщали, в каких случаях за отопление платить не придется. Счета за коммунальные услуги могут существенно вырасти. Но если в квартире холодно и температура ниже установленной нормы, потребитель имеет право требовать перерасчета, а в отдельных случаях — вообще не платить за тепло за этот период.