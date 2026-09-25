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Главная Экономика Финансирование защиты энергообъектов приостановлено: какие причины

Финансирование защиты энергообъектов приостановлено: какие причины

Ua ru
25 сентября 2026 11:05
Эксклюзив
Защита энергообъектов Украины: что происходит с финансированием
ТЭЦ. Фото: УНИАН

Отопительный сезон начнется в ближайшее время. У Путина на холодное время года те же планы, что и всегда — оставить Украину без света, тепла, воды, газа и связи. Работы по подготовке защиты энергообъектов продолжаются. Однако часть финансирования сейчас приостановлена или осуществляется с задержками.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил народный депутат Украины Сергей Нагорняк.

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Почему часть финансирования временно приостановлена

По словам Нагорняка, это связано с текущей ситуацией с поступлениями в государственный бюджет. В то же время финансовые трудности называют не единственной причиной, влияющей на темпы реализации планов обеспечения устойчивости. Спикер подчеркивает, что программа защиты других объектов пока не расширяется. А по некоторым направлениям — финансирование даже частично приостановлено.

Правительство и председатель парламентского комитета по вопросам финансов возобновят финансирование объектов энергетики ориентировочно уже в октябре или ноябре этого года. Ведь сейчас в приоритете остаются защищенные статьи расходов. В частности, выплаты военнослужащим, медикам и пенсионерам.

Подрядчики оплачивают строительные работы из собственного кармана

Несмотря на проблемы с финансированием, строительные работы на отдельных объектах не остановились полностью. Как отметил народный депутат, подрядные организации продолжают выполнять работы, хотя заказчики пока не могут рассчитываться по актам выполненных работ или рассчитываются с задержкой. Часть работ фактически продолжается за счет самих подрядчиков, ожидающих дальнейших расчетов.

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"В бюджете пока не хватает средств", — отметил Нагорняк.

Почему планы устойчивости не завершили в установленный срок

Ранее СНБО озвучивал информацию о полном завершении подготовки плана устойчивости к 1 октября 2026 года. По словам Нагорняка, временное ограничение капитальных расходов повлияло на скорость реализации этих планов, но не является главной причиной задержек. В качестве основной проблемы был назван контроль за выполнением работ.

Также спикер заявил, что первоначальные планы завершить все мероприятия по обеспечению устойчивости во всех регионах к ранее утвержденным срокам были нереалистичными.

"Это был, откровенно говоря, обман", — подчеркнул народный депутат.

Готовность отдельных объектов составляет 60–70%

В настоящее время уровень готовности части объектов оценивается примерно в 60-70%. Как отмечает Нагорняк, теперь следует сосредоточиться прежде всего на тех объектах, где работы уже выполнены в значительной степени. Их предлагается как можно быстрее довести до завершения.

Объекты с готовностью около 40-50 % также требуют достройки, однако основное внимание, по его оценке, должно быть сосредоточено на проектах с более высокой степенью готовности. Это должно позволить быстрее завершить уже в значительной степени подготовленные объекты, не отказываясь при этом от работ по другим направлениям.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, что ждет украинцев в новом отопительном сезоне. На начало сентября общий уровень готовности жилищного сектора превысил 79%, а учебных и медицинских учреждений — 86%. Главным приоритетом для правительства и местных общин остается обеспечение бесперебойной подачи тепла и воды в условиях постоянных военных угроз.

Также Новини.LIVE сообщали, сколько часов без света могут провести украинцы зимой. При оптимистичном сценарии и при отсутствии новых аварийных ситуаций из-за обстрелов утренние ограничения останутся относительно мягкими. В то время как в вечерние часы дефицит мощности будет существенно расти.

госбюджет отопительный сезон критическая инфраструктура энергосистема финансирование
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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