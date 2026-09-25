Захист енергооб'єктів України: що відбувається з фінансуванням

ТЕЦ. Фото: УНІАН

Опалювальний сезон розпочнеться незабаром. Путін має такі самі плани на холодний період року як і завжди — залишити Україну без світла, тепла, води, газу та зв'язку. Роботи із підготовкою захисту для енергооб'єктів тривають. Проте частина фінансування зараз призупинена або здійснюється із затримками.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив народний депутат України Сергій Нагорняк.

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Чому частину фінансування тимчасово призупинили

За словами Нагорняка, це пов'язано з поточною ситуацією з надходженнями до державного бюджету. Водночас фінансові труднощі називають не єдиною причиною, яка впливає на темпи реалізації планів стійкості. Спікер наголошує, що програма захисту інших об'єктів наразі не розширюється. А за деякими напрямами — фінансування навіть частково призупинене.

Уряд та голова парламентського комітету з питань фінансів продовжать фінансувати об'єкти енергетики орієнтовно вже у жовтні або листопаді цього року. Адже зараз у пріоритеті залишаються захищені статті видатків. Зокрема виплати військовослужбовцям, медикам та пенсіонерам.

Підрядники платять за будівельні роботи з власного гаманця

Попри проблеми з фінансуванням, будівельні роботи на окремих об'єктах не зупинилися повністю. Як зазначив нардеп, підрядні організації продовжують виконувати роботи, хоча замовники наразі можуть не розраховуватися за актами виконаних робіт або розраховуються із затримкою. Частина робіт фактично продовжується за рахунок самих підрядників, очікуючи подальших розрахунків.

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"У бюджеті наразі не вистачає коштів", — зазначив Нагорняк.

Чому плани стійкості не завершили у визначений строк

Раніше РНБО озвучували інформацію щодо повного завершення підготовки плану стійкості до 1 жовтня 2026 року. За словами Нагорняка, тимчасове обмеження капітальних видатків вплинуло на швидкість реалізації цих планів, але не є головною причиною затримок. Основною проблемою було озвучено контроль за виконанням робіт.

Також спікер заявив, що початкові плани завершити всі заходи зі стійкості в усіх регіонах до раніше затверджених строків були нереалістичними.

"Це був, відверто, обман", — підкреслив нардеп.

Готовність окремих об'єктів становить 60-70%

Наразі рівень готовності частини об'єктів оцінюється приблизно у 60-70%. Як зазначає Нагорняк, тепер варто зосередитися передусім на тих об'єктах, де роботи вже виконані значною мірою. Їх пропонується якнайшвидше довести до завершення.

Об'єкти з готовністю близько 40-50% також потребують добудови, однак основний фокус, за його оцінкою, має бути на проєктах із вищим ступенем готовності. Це має дозволити швидше завершити вже значною мірою підготовлені об'єкти, не відмовляючись водночас від робіт на інших напрямках.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що очікує українців у новому опалювальному сезоні. На початок вересня загальний рівень готовності житлового сектору перевищив 79%, а навчальних та медичних закладів — 86%. оловним пріоритетом для уряду та місцевих громад залишається забезпечення безперебійної подачі тепла і води в умовах постійних воєнних загроз.

Також Новини.LIVE повідомляли, скільки годин без світла можуть бути українці взимку. За оптимістичного сценарію та за відсутності нових аварійних ситуацій через обстріли, ранкові обмеження залишатимуться відносно м'якими. Тоді як у вечірні години дефіцит потужності суттєво зростатиме.