Отопительный сезон под угрозой из-за газовых сетей: народный депутат рассказал о главной проблеме

Газовая инфраструктура Украины. Фото: Оператор ГТС

Накануне отопительного сезона Украина располагает достаточными запасами природного газа, поэтому непосредственного дефицита этого ресурса не ожидается. В то же время ситуация может осложниться из-за повреждений газотранспортной инфраструктуры. Именно логистика газа может стать одним из главных вызовов зимой.

Об этом в эфире Вечір.LIVE рассказал народный депутат и бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

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Запасов газа достаточно

По словам Алексея Кучеренко, на данный момент у Украины нет проблем с накопленными запасами природного газа. Политик считает, что дефицита ресурса не должно возникнуть и в течение зимнего периода.

"С запасами газа у нас на сегодняшний день нет проблем. И думаю, что не будет и зимой", — отметил народный депутат.

В то же время, по его мнению, главный риск заключается не в количестве газа в украинских хранилищах, а в возможности доставить его потребителям.

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Что может затруднить поставки

Кучеренко пояснил, что газовая система Украины состоит из большого количества инфраструктурных объектов. Речь идет как о сетях низкого давления, обеспечивающих поставки непосредственно потребителям, так и о газопроводах среднего и высокого давления, магистральных трубопроводах, компрессорных и газоперекачивающих станциях.

В случае повреждения отдельных участков системы ресурс может оставаться в достаточном количестве, но возникнут проблемы с его транспортировкой в конкретные регионы.

Для пояснения Кучеренко сравнил ситуацию с работой железной дороги. Если повреждаются ключевые узлы или локомотивы, грузы никуда не исчезают, однако их доставка занимает значительно больше времени. По аналогичному принципу могут возникать проблемы и с газоснабжением.

По словам народного депутата, именно нарушение газовой логистики может стать одним из ключевых вызовов для Украины в отопительный сезон.

Ранее Новини.LIVE сообщали, когда в Украине начнется отопительный сезон. Рекомендуемым условием для его начала является среднесуточная температура ниже 8 градусов тепла в течение трех суток подряд. В то же время это не означает автоматического запуска отопления на следующий день после достижения этого показателя.

Также Новини.LIVE писали, что Россия готовит масштабную кампанию против украинской энергетической системы. Среди потенциальных целей — электрические подстанции, гидроэлектростанции, тепловые электростанции и котельные. Это может создать серьезные проблемы для крупных городов и привести к гуманитарным последствиям.