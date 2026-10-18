Відпочинок у горах: 7 готелів, що відкриються на лижних курортах Європи взимку

Гірськолижний курорт. Фото: УНІАН

Європейські гірськолижні курорти готуються до зимового сезону 2026-2027 років. У Франції, Італії, Австрії та Швейцарії відкриють нові готелі або відновлять роботу вже відомих об'єктів. Серед новинок — комплекси біля лижних трас, сімейні шале, бутик-готелі та помешкання зі спа-зонами й басейнами. Частина закладів прийматиме гостей уперше, інші повернуться після реконструкції.

Які готелі планують відкрити розповідали finance.ua, передають Новини.LIVE.

Реклама

Де в Європі відкриють нові готелі для лижників

Європа має один із найрозвиненіших ринків гірськолижного туризму у світі. У ЄС працює понад 3 900 курортів із 37 800 кілометрами позначених трас і більш ніж 16 800 підйомниками. Вибір місць для проживання також розширюється: нові пропозиції з'являться в Альпах і Доломітових Альпах.

Fahrenheit Seven, Ле-Менюїр, Франція

Першим відкриває підбірку готель Fahrenheit Seven у Ле-Менюїрі планують відкрити 11 грудня 2026 року. Він стане третьою альпійською локацією мережі після Валь-Торанса та Куршевеля. Заклад розташують біля схилів у районі Прейєран, звідки гості матимуть прямий доступ до гірськолижного регіону "Три Долини". Серед заявлених зручностей — лижний бутик, бар, ресторани, тераса та критий басейн. За інформацією з Booking, ціни стартують від 327 євро за ніч, що близько 16 455 гривень.

Ціна за ніч в готелі Fahrenheit Seven. Фото: скриншот

First Cortina by The Pavilions, Кортіна-д'Ампеццо, Італія

Відкриття First Cortina by The Pavilions очікується у грудні 2026 року. Готель розміститься на вулиці Корсо Італія, у центральній частині Кортіна-д’Ампеццо, що неподалік від Доломітових Альп. У закладі передбачено 76 номерів і люксів. Деякі з них матимуть власні оздоровчі зони та тераси з краєвидом на гори. Ціна за одну ніч становить приблизно 379 євро, що в гривневому еквіваленті 19 100 гривень. Проте як зазначається інформація на офіційному сайті готелю, забронювати номер можливо лише від 3 діб. Ціна за 3 доби становитиме 1 335 євро — 67 143 гривні орієнтовно.

Читайте також:

Ціна за 3 доби в готелі First Cortina by The Pavilions. Фото: скриншот

Green Resort, Циллерталь, Австрія

У грудні 2026 року гостей планує приймати Green Resort в Удернсі, у долині Циллерталь. Курорт поєднає можливості для гірськолижного відпочинку з розвиненою інфраструктурою для оздоровлення. Центральною частиною комплексу стане критий і відкритий спа-центр площею 3300 квадратних метрів із басейнами, саунами та паровими кімнатами.

Також для туристів передбачили семиденний зимовий пакет. Він включатиме проживання, харчування, шестиденний суперскі-пас Zillertal для кожного гостя та оздоровчі процедури.

Schiefergut, Флахау, Австрія

У грудні 2026 року у Флахау планують відкрити сімейний курорт Schiefergut. Чотиризірковий комплекс матиме 28 люксів і шале.

Його розташують поблизу підйомників, лижних трас, крісельного підйомника Achter Jet і гірськолижного регіону Snow Space Salzburg. Новий об’єкт стане додатковим варіантом для сімей, які планують зимову відпустку в Австрії. Ціна тут стартують лише від 2 діб. За пару ночей готель просить від 657 євро, що дорівнює 33 071 гривні.

Умови за 2 доби проживання в готелі Schiefergut. Фото: скриншот

Які готелі відновлять роботу після реконструкції

Окрім нових закладів, до зимового сезону готуються готелі, які повертаються до роботи після оновлення або змінюють формат.

Le Tremplin, Морзін, Франція. Готель Le Tremplin у центрі Морзіна завершив масштабну трирічну реконструкцію та готується до лижного сезону 2026–2027 років. Для гостей відкриють 13 окремих апартаментів для відпочинку. Це стане наступним етапом відновлення закладу: бар, ресторан і тераса для відпочинку після катання на лижах уже знову працювали минулої зими. Garance Hotel & Spa, Морзін, Франція. У грудні 2026 року колишній готель Les Airelles у Морзіні має відкритися під назвою Garance Hotel & Spa. Чотиризірковий заклад належатиме до Mont-Blanc Collection. Готель розташований поблизу підйомників і схилів гірськолижного регіону Порт-дю-Солей. У ньому передбачено 65 номерів, пивний бар, коктейль-бар, а також окремі простори для дітей і підлітків.

До зими 2026-2027 років туристам запропонують нові варіанти проживання у Франції, Італії, Австрії та Швейцарії. Серед них будуть як готелі біля лижних трас, так і комплекси з оздоровчою інфраструктурою та сімейними номерами.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, на яких курортах можна забути про дощову холодну осінь. Деякі українці йдуть у відпустку восени, тож такі громадяни можуть встигнути ще поплавати у морі та позасмагати під палючим сонцем. В оксамитовий сезон варто розглянути варіанти такі як Туреччина і Єгипет.

Також Новини.LIVE повідомляли, яке місто визнали найщасливішим серед туристів. Столицю Португалії визнали найщасливішим туристичним напрямком у світі за версією Holiday Happiness Index. У дослідженні проаналізували всього 47 міст.