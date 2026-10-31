Зимний отдых в горах. Фото: Google Maps

Выбирая место для отдыха в Карпатах перед Новым годом, украинцы чаще всего обращают внимание на горнолыжный курорт Буковель. Это самое популярное место среди лыжников, но его трудно назвать бюджетным. Мы разобрались, какие альтернативы доступны нашим гражданам в 2026 году и сколько будет стоить проживание в местных отелях или усадьбах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где украинцам можно бюджетно отдохнуть в ноябре-декабре.

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Куда поехать в Карпаты перед Новым годом

Если хочется провести зимние дни в горах, но Буковель не подходит по цене, стоит рассмотреть несколько альтернатив. Среди них — живописный городок Яремче в Ивано-Франковской области. Он раскинулся в долине реки Прут и окружен нетронутой природой.

Яремче подходит для семейного отдыха. Туристы могут занять себя прогулками к водопаду или в парке, знакомством с гуцульскими традициями, релаксом и поиском вдохновения. Это совершенно другой опыт по сравнению с посещением современного Буковеля с его масштабными развлечениями и инфраструктурой.

Стоимость проживания в Яремче. Фото: скриншот

В то же время цены в Яремче довольно приятные, а стоимость проживания ниже, чем на горнолыжном курорте. Например, за шесть ночей в одном из номеров придется заплатить всего 6 000 грн (стандартный двухместный). Это минимальная сумма, которую нужно отдать за период с 14 по 20 декабря 2026 года.

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Еще одно популярное направление, имеющее много общего с Буковелем — это горнолыжный курорт Драгобрат. Он подходит как новичкам, так и опытным лыжникам, поскольку трассы разделены по уровню сложности. Инфраструктура достаточно развита, однако уступает по масштабу.

Стоимость проживания в Драгобрате. Фото: скриншот

Стоимость проживания в целом мало отличается от Буковеля. Самая низкая цена, которую мы нашли на Booking — 11 400 грн за проживание на шесть ночей в стандартном двухместном номере (14-20 декабря). Но Драгобрат позволяет сэкономить на подъемниках — разовые билеты и абонементы дешевле, чем в Буковеле.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, где украинцы могут провести отпуск в ноябре. Даже в конце осени туристы ездят на курорты, хотя погодные условия не всегда комфортные. Мы узнали, сколько минимально должны заплатить путешественники за туры в Египет и Турцию по состоянию на 2026 год.

Также Новини.LIVE сообщали, что Польша укрепила свои позиции на туристическом рынке Европы. Страна заняла восьмое место в рейтинге популярности, опередив Португалию по количеству иностранных посетителей. А поляки ездят отдыхать в Турцию, Грецию и Египет.