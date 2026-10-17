Сколько стоит поездка в Буковель на выходные в 2026 году: актуальные цены

Карпатский лес и горы. Фото: УНИАН

График 5/2, выходные в будние дни, а также отключения света и массированные обстрелы со стороны России могут привести к эмоциональному выгоранию. Выходные в Карпатах могут стать способом отвлечься от постоянного стресса и повседневных забот. Однако даже короткая поездка в Буковель требует определённого бюджета.

Сайт Новини.LIVE выяснял и подсчитывал все расходы, начиная с цен на билеты и заканчивая ценами в заведениях общественного питания.

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Сколько стоит доехать до Буковеля

Один из вариантов добраться до Карпат — воспользоваться поездом Укрзализныци. Для поездки в Буковель нужно искать билеты до станции Татаров-Буковель. Стоимость железнодорожных билетов составляет от 283 до 3 628 гривен в зависимости от выбранного варианта поездки.

Цены на билеты от УЗ. Фото: скриншот

Ранее Новини.LIVE сообщали, что для студентов действует скидка. По студенческому билету учащиеся могут доехать на плацкарте всего за 50% от стоимости билета.

Также нужно учитывать возможные задержки железнодорожного транспорта. Во время воздушной тревоги поезд могут остановить до её окончания, из-за чего время прибытия может сдвинуться на несколько часов.

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Когда вы уже прибудете в Татаров, нужно будет добраться до самого курорта — на трансфере или на такси. Цены на трансфер начинаются от 100 гривен, но перед этим стоит посмотреть расписание. Такси обойдется в разы дороже.

Альтернативой является автобус, на котором можно доехать непосредственно до Буковеля. Такой вариант позволяет избежать дополнительного трансфера из Татарова. В то же время билет будет стоить не менее 2 000 гривен на человека.

Стоимость номера в отеле

Цены в межсезонье колеблются от 2 000 до 7 000 гривен.

Однако можно найти и более дешевые предложения. Например, две сутки в обычном двухместном номере обойдутся в 1 800 гривен. Администрация отеля предлагает обычный двухместный номер с балконом, откуда открывается вид на горы, город и сад. В номере есть отдельная ванная комната. А владельцам автомобилей предлагают оставить машину на частной парковке за дополнительную плату.

Двухместный номер за 1 800 грн. Фото: Booking

Двухместный номер за 1 800 грн. Фото: Booking 1 / 2



Тем, кто планирует отдых с дополнительными удобствами, доступны более дорогие варианты. В частности, два дня в отеле с завтраками, СПА и бассейнами стоят 5 440 гривен. В отеле также есть собственный ресторан, что избавит от необходимости искать, где поесть. Среди удобств — открытый и крытый бассейны с подогревом воды, а также гидромассажная ванна. В распоряжении гостей также есть римская и финская сауны. Предоставляются халаты и тапочки.

2 суток проживания в номере за 5 440 грн. Фото: Booking

2 суток проживания в номере за 5 440 грн. Фото: Booking

2 суток проживания в номере за 5 440 грн. Фото: Booking 1 / 3





Сколько стоит питание в Буковеле в 2026 году

В 2024 году Новини.LIVE уже показывали чек из одного из ресторанов Буковеля. Тогда стоимость ужина на двоих составила 1 896 гривен. Счет-фактура включал в себя: котлету с картошкой фри, наггетсы, салат из телятины и печени фламбе, куриный бульон, яблочный сок и лимонад.

В 2026 году в ресторане "Грибова хата" цены на первое блюдо колеблются от 398 до 430 гривен. Тем, кто впервые приехал в Карпаты, стоит попробовать легендарный карпатский бограч. Цена за 350 грамм составит 427 гривен.

Цена за карпатский бограч. Фото: скриншот

На второе можно выбрать картошку на сковороде с жареным луком и шкварками. За 220 грамм блюда придется заплатить 352 гривны. А чай из карпатских ягод обойдется в 163 гривны за 250 мл.

Однако в Буковеле можно заглянуть во всем известный McDonald`s. Но ранее Новини.LIVE сообщали, что цены в карпатском заведении будут отличаться от киевских. Стоимость обычного «Биг Мак Меню» в Буковеле составляет 341 гривну, тогда как в Киеве — 254.

Какой бюджет нужен на выходные в Буковеле

Если выбрать самые дешевые из приведенных вариантов проезда и проживания, ориентировочные расходы для одного человека могут составить:

билет на поезд в одну сторону — от 283 гривен;

трансфер из Татарова в Буковель — от 100 гривен;

две суток в бюджетном двухместном номере — 1 800 гривен за номер;

один обед из бограча, картофеля и чая — 942 гривны.

Если путешествовать вдвоем и разделить стоимость двухместного номера поровну, проживание обойдется по 900 гривен на человека.

При таком расчете минимальная сумма из приведенных расходов составит 2 225 гривен на человека. Окончательная стоимость выходных в Буковеле будет зависеть от того, выберут ли туристы бюджетное проживание и общественный транспорт или отдадут предпочтение отелю со SPA и более дорогим вариантам питания.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о курортах, расположенных недалеко от Украины, которые набирают популярность. Одним из таких открытий стала Польша. По словам генерального секретаря Польской туристической палаты Павела Радолинского, значительную часть иностранных гостей составляют туристы из соседних стран.

Также Новини.LIVE сообщали, куда можно поехать отдохнуть в бархатный сезон в октябре. Туристам советуют рассмотреть отдых в Турции и Египте. В том же Египте дневная температура воздуха стабильно держится на отметке от 28 до 32 градусов тепла, а Красное море прогрето до 28 градусов.