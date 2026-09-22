Скидки по студенческому билету: какие льготы предусмотрены для студентов в 2026 году

Скидки, о которых забывают: какие льготы дает студенческий билет в 2026 году
С момента начала учебного года прошел почти месяц. Большинство студентов уже получили свой студенческий билет. Помимо того, что такой документ является подтверждением статуса учащегося конкретного учебного заведения, он ещё и даёт массу привилегий и скидок.
Сайт Новини.LIVE разобрался, какие возможности открывает, на первый взгляд, обычная пластиковая карточка.
Проезд в железнодорожном и общественном транспорте
Самая популярная льгота, которой могут воспользоваться абсолютно все студенты, — это скидка в 50% на билеты от Укрзализныци. Такая инициатива позволяет значительно сэкономить бюджет студента и его родителей. Ведь очень много молодых людей поступают в университеты и колледжи в другие города Украины. А обычная поездка домой может обойтись в немалые расходы на билеты.
Однако следует помнить, что скидка действует на:
- поезда Интерсити 2-го класса;
- плацкарт;
- вагоны 2 и 3-го класса в пределах Украины;
- пригородные поезда;
- киевский City Express.
Не менее популярная скидка действует для студентов столицы на проезд в общественном транспорте. Студенческие проездные билеты введены в большинстве учебных заведений, что позволяет воспользоваться льготой на проезд в размере 50%.
Чтобы активировать студенческий билет, достаточно всего лишь:
- Загрузить приложение "Київ Цифровой".
- Перейти в раздел "Транспортна карта".
- Нажать "Додати новую картку".
- Ввести серийный номер и код со студенческого билета.
После активации студенческой карты можно пользоваться общественным транспортом Киева. Однако следует отметить, что воспользоваться картой можно только в тех местах, где установлен специальный валидатор для считывания карты или QR-кода.
Культурно-развлекательная программа
Помимо транспорта, студенческий билет позволяет пользоваться скидками на посещение музеев и выставок. Обычно размер льготы колеблется от 20%, однако на некоторые программы она может достигать и 50%. Например, вход на территорию Национального заповедника "София Киевская" для обычных граждан обойдется в 50 гривен, а для студентов — всего в 25.
Также скидки действуют на билеты в театр и кинотеатр. Однако такие заведения оставляют за собой право предоставлять или отказывать в льготе студентам. Если в кинотеатр не удалось пойти, то можно обратить внимание на скидки в боулинг, спортзал, картинг или на каток. Такие заведения очень часто предоставляют льготные условия, но только в будние дни. Очень редко можно воспользоваться скидками в праздничные или выходные дни.
Скидка на образование
Студенческие годы, помимо развлечений, очень часто связаны с саморазвитием. Студенты могут приобрести учебные курсы или программы на особых условиях. Однако следует учитывать и отслеживать, предоставляются ли скидки во время праздников или массовых распродаж.
С чем еще стоит ознакомиться
Недавно Новини.LIVE рассказывали о скидках для украинских студентов за рубежом. Для этого учащимся образовательных учреждений необходимо оформить международный студенческий билет ISIC. Следует учесть, что данное удостоверение оформляет студент самостоятельно, а не университет или колледж.
Также Новини.LIVE сообщали, кому из студентов государство готово полностью оплатить контракт на обучение. Дети украинских ветеранов и ветеранок смогут бесплатно получать профессиональное предвузовское и высшее образование на контрактной основе в 2026–2027 учебном году. Правительство официально продлило действие специальной программы поддержки, которая предусматривает полное покрытие стоимости обучения за счет государства.