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Главная Экономика Скидки, о которых забывают: какие льготы дает студенческий билет в 2026 году

Скидки, о которых забывают: какие льготы дает студенческий билет в 2026 году

Ua ru
22 сентября 2026 15:05
Скидки по студенческому билету: какие льготы предусмотрены для студентов в 2026 году
Студенты на занятии. Фото: Pexels

С момента начала учебного года прошел почти месяц. Большинство студентов уже получили свой студенческий билет. Помимо того, что такой документ является подтверждением статуса учащегося конкретного учебного заведения, он ещё и даёт массу привилегий и скидок.

Сайт Новини.LIVE разобрался, какие возможности открывает, на первый взгляд, обычная пластиковая карточка.

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Проезд в железнодорожном и общественном транспорте

Самая популярная льгота, которой могут воспользоваться абсолютно все студенты, — это скидка в 50% на билеты от Укрзализныци. Такая инициатива позволяет значительно сэкономить бюджет студента и его родителей. Ведь очень много молодых людей поступают в университеты и колледжи в другие города Украины. А обычная поездка домой может обойтись в немалые расходы на билеты.

Однако следует помнить, что скидка действует на:

  • поезда Интерсити 2-го класса;
  • плацкарт;
  • вагоны 2 и 3-го класса в пределах Украины;
  • пригородные поезда;
  • киевский City Express.

Не менее популярная скидка действует для студентов столицы на проезд в общественном транспорте. Студенческие проездные билеты введены в большинстве учебных заведений, что позволяет воспользоваться льготой на проезд в размере 50%.

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Чтобы активировать студенческий билет, достаточно всего лишь:

  1. Загрузить приложение "Київ Цифровой".
  2. Перейти в раздел "Транспортна карта".
  3. Нажать "Додати новую картку".
  4. Ввести серийный номер и код со студенческого билета.

После активации студенческой карты можно пользоваться общественным транспортом Киева. Однако следует отметить, что воспользоваться картой можно только в тех местах, где установлен специальный валидатор для считывания карты или QR-кода.

Культурно-развлекательная программа

Помимо транспорта, студенческий билет позволяет пользоваться скидками на посещение музеев и выставок. Обычно размер льготы колеблется от 20%, однако на некоторые программы она может достигать и 50%. Например, вход на территорию Национального заповедника "София Киевская" для обычных граждан обойдется в 50 гривен, а для студентов — всего в 25.

Также скидки действуют на билеты в театр и кинотеатр. Однако такие заведения оставляют за собой право предоставлять или отказывать в льготе студентам. Если в кинотеатр не удалось пойти, то можно обратить внимание на скидки в боулинг, спортзал, картинг или на каток. Такие заведения очень часто предоставляют льготные условия, но только в будние дни. Очень редко можно воспользоваться скидками в праздничные или выходные дни.

Скидка на образование

Студенческие годы, помимо развлечений, очень часто связаны с саморазвитием. Студенты могут приобрести учебные курсы или программы на особых условиях. Однако следует учитывать и отслеживать, предоставляются ли скидки во время праздников или массовых распродаж.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о скидках для украинских студентов за рубежом. Для этого учащимся образовательных учреждений необходимо оформить международный студенческий билет ISIC. Следует учесть, что данное удостоверение оформляет студент самостоятельно, а не университет или колледж.

Также Новини.LIVE сообщали, кому из студентов государство готово полностью оплатить контракт на обучение. Дети украинских ветеранов и ветеранок смогут бесплатно получать профессиональное предвузовское и высшее образование на контрактной основе в 2026–2027 учебном году. Правительство официально продлило действие специальной программы поддержки, которая предусматривает полное покрытие стоимости обучения за счет государства.

Укрзализныця студенты Университет льготы скидки
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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