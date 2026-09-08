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Главная Экономика Новые правила в колледжах: студентам будут платить за прохождение практики

Новые правила в колледжах: студентам будут платить за прохождение практики

Ua ru
8 сентября 2026 15:05
Студенческий трудовой договор: как будут выплачивать деньги за практику
Студенты. Фото: УНИАН

Кабинет Министров утвердил новые правила практической подготовки студентов профессиональных учебных заведений к выполнению работ. Отныне выполнение фактической работы или оказание услуг в ходе производственной практики подлежит обязательной оплате непосредственно на банковский счет студента. Соответствующее решение призвано сформировать прозрачный рынок труда для молодых специалистов и обеспечить им официальный трудовой стаж ещё до получения диплома.

Сайт Новини.LIVE выяснил, как правильно оформить трудовые отношения перед началом практики и какие нововведения ввели правительственные чиновники.

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Учебное заведение не будет получать средства за студентов

Согласно новому порядку отменена норма, по которой 50% средств за практику могли перечисляться учебному заведению. По словам правительственных чиновников, отныне работа на предприятии во время практики оформляется как официальные трудовые отношения. Однако для студентов, поступивших на обучение до 1 января 2026 года, в течение определенного времени продолжают действовать прежние правила.

Что это означает на практике

Новый механизм полностью меняет подход к практическому обучению. Если раньше учебные заведения забирали половину заработанных во время практики средств, то по новым правилам весь объем вознаграждения выплачивается напрямую предприятием на карту учащегося. Это позволяет студентам не только приобретать реальный профессиональный опыт и навыки работы на современном оборудовании, но и дополнительно обретать финансовую независимость.

Для работодателей эта система становится инструментом для подбора кадров. Предприятия получают возможность подготовить работника к собственным технологическим процессам и интегрировать его в штат сразу после завершения обучения.

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Что необходимо сделать перед началом практики

Прежде чем приступить к производственной практике, необходимо выполнить ряд обязательных действий:

  1. Заключите трудовой договор. Перед началом практики на предприятии оформите официальные трудовые отношения.
  2. Уточните, подпадает ли студент под действие переходного периода.
  3. Предоставьте работодателю банковский счет для прямого зачисления 100% зарплаты за фактически выполненную работу.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, кто из студентов может получать две стипендии и на каких условиях. Многие считают, что имеют право только на академическую стипендию — за высокую успеваемость в учебе. Однако для соискателей высшего образования законодательство предусматривает и другие выплаты.

Также Новини.LIVE сообщали, сколько стоит высшее образование в США и Европе. В нынешних условиях украинские абитуриенты всё чаще выбирают зарубежные университеты из-за ситуации с безопасностью в стране, стремления получить диплом европейского или мирового уровня и более гибких условий зачисления. Среди других причин — поиск более высоких стандартов образования и преимущества международного диплома на рынке труда.

Кабинет министров правила студенты Министерство образования и науки Украины зарплата
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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