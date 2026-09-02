Поступление в зарубежные вузы в 2026 году: стоимость обучения, стипендии и условия для студентов

Студенты на лекции. Фото: УНИАН

Все больше украинцев переезжают за границу. В нынешних условиях украинские абитуриенты все чаще выбирают зарубежные университеты из-за ситуации с безопасностью в стране, стремления получить диплом европейского или мирового уровня, а также более гибких условий зачисления.

Сайт Новини.LIVE выяснял, сколько стоит получение высшего образования в Европе и США.

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Почему студенты выбирают Европу

Как отмечают эксперты, главной причиной отъезда молодежи остается война. Выпускники уезжают как из прифронтовых регионов, так и из областей, которые часто страдают от обстрелов и отсутствия электроэнергии. Среди других причин — поиск более высоких стандартов образования и преимущества международного диплома на рынке труда.

В целом в тройку самых популярных стран Европы для обучения украинцев входят Польша, Германия и Словакия.

Почему студенты массово выбирают Польшу

Польшу выбирают благодаря простоте поступления, быстрой адаптации и культурному сходству. Обучение ведется на польском или английском языках.

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Стоимость обучения в среднем составляет от 2 до 9 тысяч евро в год. На медицинских специальностях цены будут значительно выше. Обучение по медицинскому направлению обойдется от 10 до 15,5 тысяч евро в год.

Однако отдельные категории украинцев могут учиться и бесплатно. Граждане со статусом временной защиты PESEL UKR имеют право претендовать на бюджетные места в государственных высших учебных заведениях.

Здесь основными условиями для получения бюджетного места являются:

языковой сертификат, подтверждающий знание польского языка на уровне B2;

результаты НМТ.

Также украинские студенты в Польше могут получать научные, социальные стипендии или единовременную помощь Zapomoga, составляющую от 200 до 4 000 злотых.

За знание языка готовы обучать бесплатно

Число украинских студентов в Словакии выросло со 176 человек в 2013 году до более 10 тысяч в 2023–2024 годах. Главное преимущество этой страны — возможность учиться иностранным студентам совершенно бесплатно в государственных вузах при условии, что абитуриент выберет словацкий язык преподавания.

Если же вы не знаете словацкого или планируете поступать в частные вузы, то обучение по контракту здесь обойдется от 1 600 до 3 000 евро в год. Если же вы владеете английским, то англоязычные специальности обойдутся от 2 000 до 11 000 евро в год. Медицинское направление в среднем стоит столько же, как и в Польше — от 10 000 евро в год.

Оплата только за студенческий билет

Государственные университеты Германии пользуются популярностью благодаря бесплатному обучению как для немцев, так и для иностранцев. Чтобы учиться бесплатно, необходимо лишь ежесеместрово вносить семестровый сбор, который составляет от 200 до 350 евро.

Главным условием для поступления украинцев является прохождение годичного курса подготовки перед поступлением в Studienkolleg для адаптации и подтягивания уровня немецкого языка до уровня B2-C1.

Если же вы выбираете частные вузы, то обучение по контракту стоит в среднем от 10 до 15 тысяч евро в год.

Где самое дорогое образование в мире

Украинские подростки смотрят много сериалов о жизни своих сверстников в Америке. Многие из них мечтают оказаться на другом континенте и так же учиться в американских вузах. И, как показывает статистика, с момента начала полномасштабной войны количество украинских студентов в США выросло на 20%. Однако образование в США является одним из самых дорогих в мире. А бесплатного обучения для иностранцев нет.

В государственных вузах обучение обойдется от 20 000 до 35 000 долларов в год. В частных учебных заведениях стоимость начинается от 30 000 до 50 000 долларов. Самые дорогие учебные заведения расположены в Калифорнии и Нью-Йорке. Самые дешёвые — в Техасе и Флориде.

Однако иностранцы могут получить финансовую поддержку в виде грантов. Престижные и высокорейтинговые университеты часто предоставляют украинцам щедрые гранты и академические стипендии, которые могут покрыть значительную часть расходов.

Что происходит с ценами на контрактное обучение в Украине

В этом году стоимость обучения в украинских вузах выросла в среднем на 20% и составляет в среднем от 50 до 90 тысяч гривен в год, что соответствует примерно от 1 000 до 1 800 евро. Несмотря на более низкую стоимость по сравнению с зарубежными вузами, поступление в украинские университеты затрудняется высокими проходными баллами НМТ.

Образовательный омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал снизить проходной балл конкурсного отбора с 150 до 130. Он подчеркнул важность того, что во время войны абитуриенты сдают экзамены в условиях постоянного стресса и обстрелов. По его мнению, слишком жесткие требования выталкивают молодежь за границу, откуда она рискует уже не вернуться.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE сообщали о масштабном повышении академических и именных стипендий студентов колледжей, профессиональных училищ и университетов. Выплаты увеличатся вдвое, а первые обновленные суммы поступят на банковские карты уже в конце сентября. На финансирование этой программы из государственного бюджета выделено рекордные 6,6 миллиарда гривен.

Также Новини.LIVE сообщали, кто из студентов может получать две стипендии и на каких условиях. Очень часто студенты высших учебных заведений думают, что имеют право только на академическую стипендию — за высокую успеваемость в учебе. Однако отдельная категория студентов может получать как академическую, так и социальную стипендии.