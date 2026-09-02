Вступ до іноземних вишів у 2026 році: ціни, стипендії та умови для студентів

Студенти на лекції. Фото: УНІАН

Все більше українців переїжджають за кордон. В умоваї сьогодення, українські абітурієнти дедалі частіше обирають іноземні університети через безпекову ситуацію в країні, прагнення здобути диплом європейського чи світового рівня та гнучкіші умови зарахування.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про європейські та американські ціни на здобуття вищої освіти.

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Чому студентство обирає Європу

Як зазначають експерти, то головною причиною виїзду молоді залишається війна. Випускники їдуть як з прифронтових регіонів, так і з областей, що потерпають часто від обстрілів та відсутності електроенергії. Серед інших причин — пошук вищих стандартів освіти та переваги міжнародного диплома на ринку праці.

Загалом до трійки найпопулярніших країн Європи для навчання українців входять входять Польща, Німеччина та Словаччина.

Чому студенти масово обирають Польщу

Польщу обирають завдяки простоті вступу, швидкій адаптації та культурній схожості. Навчання здійснюється польською або англійською мовами.

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Вартість навчання у середньому коштує від 2 до 9 тисяч євро на рік. На медичних спеціальностях ціни будуть куди дорожче. Навчання за мед.напрямом обійдеться від 10 до 15,5 тисяч євро на рік.

Проте окремі категорії українців можуть навчатись і безкоштовно. Громадяни зі статусом тимчасового захисту PESEL UKR мають право претендувати на бюджетні місця в державних закладах вищої освіти.

Тут головними умовами виступають задля отримання бюджетного місця:

мовний сертифікат на знання польської рівнем B2;

результати НМТ.

Також українські студенти в Польщі можуть отримувати наукові, соціальні стипендії або одноразову допомогу Zapomoga, що становить від 200 до 4 000 злотих.

За знання мови готові навчати безкоштовно

Кількість українських студентів у Словаччині зросла з 176 осіб у 2013 році до понад 10 тисяч у 2023–2024 роках. Головна перевага цієї країни — можливість навчатися студентам-іноземцям повністю безкоштовно в державних ЗВО за умови того, що абітурієнт обере словацьку мову викладання.

Якщо ж словацької не знаєте, або плануєте вступати у приватні ЗВО, то контракт тут коштує від 1 600 до 3 000 євро за рік. Якщо ж володієте англійською, то англомовні спеціальності обійдуться від 2 000 до 11 000 євро за рік. Медицинський напрям в середньому коштує як і в Польщі — від 10 000 євро за рік.

Оплата лише за студентський квиток

Державні університети Німеччини користуються популярність через безкоштовне навчання як для німців, так і для іноземців. Щоб безкоштовно навчатись, необхідно лище щосеместрово здійснювати оплату семестрового збору, який становить від 200 до 350 євро.

Головною умовою для вступу українців є проходження річного навчання перед вступом в Studienkolleg для адаптації та підтягування німецької до рівня B2-C1.

Якщо ж обираєте приватні виші, то навчання на контракті коштує в середньому від 10 до 15 тисяч євро за рік.

Де найдорожча освіта у світі

Українські підлітки дивляться багато серіалів про життя ровесників в Америці. З них багато хто мріє опинитись на іншому континенті і так само навчатись в американських ЗВО. І як показує статистика, то з моменту повномасштабної війни кількість українських студентів у США зросла на 20%. Проте освіта в США є однією з найдорожчих у світі. А безкоштовного навчання для іноземців немає.

У державних вишах здобуття освіти обійдеться від 20 000 до 35 000 доларів на рік. У приватних закладах ціна стартує від 30 000 до 50 000 доларів. Найдорожчі заклади розташовані в Каліфорнії та Нью-Йорку. Найдешевші — в Техасі та Флориді.

Проте іноземці можуть залучатись фінансовою підтримкою у вигляді грантів. Престижні та високорейтингові університети часто надають українцям щедрі гранти та академічні стипендії, які можуть покрити значну частину витрат.

Що відбувається з цінами на контракт в Україні

Цьогоріч вартість контракту в українських ЗВО зросла в середньому на 20% і становить в середньому від 50 до 90 тисяч гривень на рік, що дорівнює близько від 1 000 до 1 800 євро. Попри нижчу ціну порівняно із закордонними вишами, вступ до українських університетів ускладнюється високими прохідними балами НМТ.

Освітній омбудсмен Дмитро Лубінець закликав знизити прохідний бал конкурсного відбору з 150 до 130. Він наголосив на важливості того, що під час війни абітурієнти складають іспити в умовах постійного стресу та обстрілів. На його думку, надто жорсткі вимоги виштовхують молодь за кордон, звідки вона ризикує вже не повернутися.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про масштабне підвищення академічних та іменних стипендій студентів коледжів, професійних училищ та університетів. Виплати зростуть удвічі, а перші оновлені суми надійдуть на банківські картки вже наприкінці вересня. На фінансування цієї програми з державного бюджету виділено рекордні 6,6 мільярда гривень.

Також Новини.LIVE повідомляли, хто зі студентів може отримувати 2 стипендії та за яких умов. Дуже часто здобувачі вищої освіти думають, що мають право лише на академічну стипендію — за високу успішність у навчанні. Проте окрема категорія студентів може отримувати: і академічну, і соціальну стипендії.