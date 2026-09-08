Студентський трудовий договір: як виплачуватимуть гроші за практику

Студенти. Фото: УНІАН

Кабінет Міністрів затвердив нові правила щодо практичної підготовки здобувачів професійної освіти на виконання робіт. Відтепер виконання фактичної роботи або надання послуг під час виробничої практики підлягає обов'язковій оплаті безпосередньо на банківський рахунок студента. Відповідне рішення покликане сформувати прозорий ринок праці для молодих фахівців та забезпечити їм офіційний трудовий стаж ще до моменту отримання диплома.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, як правильно зафіксувати трудові відносини перед початком практикою та які нововведення зробили урядовці.

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Заклад освіди не отримуватиме коштів за студентів

За новим порядком скасовано норму, за якою 50% коштів за практику могли перераховувати закладу освіти. За словами урядовців, відтепер робота на підприємстві під час практики оформлюється як офіційні трудові відносини. Проте для студентів, які вступили на навчання до 1 січня 2026 року, певний час продовжують діяти попередні правила.

Що це означає на практиці

Новий механізм повністю змінює підхід до практичного навчання. Якщо раніше заклади освіти забирали половину зароблених під час практики коштів, то за новими правилами весь обсяг винагороди виплачується напряму підприємством на картку учня. Це дозволяє студентам здобувати не лише реальний професійний досвід і навички роботи на сучасному обладнанні, а й додатково отримувати фінансову незалежність.

Для роботодавців ця система стає інструментом для підбору кадрів. Підприємства отримують можливість підготувати робітника під власні технологічні процеси та інтегрувати його у штат одразу після завершення навчання.

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Що необхідно зробити перед початком практики

Перед тим, як приступити до практики виробничої, слід виконати ряд необхідних дій:

Укладіть трудовий договір. Перед початком практики на підприємстві оформити офіційні трудові відносини. З'ясуйте, чи підпадає студент під дію перехідного періоду. Надайте роботодавцю банківський рахунок для прямого зарахування 100% зарплати за фактично виконану роботу.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, хто зі студентів може отримувати 2 стипендії та за яких умов. Багато хто живе з думкою, що має право лише на академічну стипендію — за високу успішність у навчанні. Проте здобувачам вищої освіти законодавство передбачає ще й інші виплати.

Також Новини.LIVE повідомляли, скільки коштує вища освіта в США та Європі. В умовах сьогодення, українські абітурієнти дедалі частіше обирають іноземні університети через безпекову ситуацію в країні, прагнення здобути диплом європейського чи світового рівня та гнучкіші умови зарахування. Серед інших причин — пошук вищих стандартів освіти та переваги міжнародного диплома на ринку праці.