Деньги за контракт на обучение будут возвращены: новая поддержка для семей участников боевых действий

Студенты. Фото: УНИАН

Дети украинских ветеранов и ветеранок смогут бесплатно получать профессиональное предвузовское и высшее образование на контрактной основе в 2026–2027 учебном году. Правительство официально продлило действие специальной программы поддержки, которая предусматривает полное покрытие стоимости обучения за счет государства. Для активации программы студентам необходимо пройти простую процедуру оформления цифрового сертификата через приложение "Дія".

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в своем Telegram-канале, передают Новини.LIVE.

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Кто может получить компенсацию

Государственная поддержка распространяется на детей ветеранов и ветеранок военной службы, которые учатся или поступают в учебные заведения:

учреждений профессионального предвузовского образования;

колледжей;

техникумов;

институтов;

академий;

университетов.

Программа гарантирует 100% компенсацию стоимости контрактного обучения на весь учебный год, снимая финансовое бремя с семей защитников.

Как оформить компенсацию и вернуть уже уплаченные деньги

Для участия в программе студент должен сначала обратиться с заявлением и необходимым пакетом подтверждающих документов в администрацию своего учебного заведения. После обработки данных в приложении "Дія" появится персональный цифровой сертификат, который необходимо подтвердить в течение 20 календарных дней.

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В дальнейшем Министерство по делам ветеранов перечисляет средства непосредственно на счет университета или колледжа. Если семья уже самостоятельно оплатила семестр или год обучения до момента оформления льготы, учебное заведение обязано полностью вернуть эти средства студенту или родителям после поступления государственного финансирования на счет казначейства.

С чем еще стоит ознакомиться

Кроме того, Новини.LIVE рассказывали, сколько стоят контракты в зарубежных высших учебных заведениях. Ведь в нынешних условиях все больше студентов выбирают страны ЕС для дальнейшего развития. Как отмечают эксперты, главной причиной отъезда молодежи остается война.

Также Новини.LIVE сообщали, кто из студентов сможет получать зарплату за прохождение производственной практики. Кабинет Министров утвердил новые правила практической подготовки соискателей профессионального образования при выполнении работ. Отныне выполнение фактической работы или оказание услуг во время производственной практики подлежит обязательной оплате непосредственно на банковский счет студента.