Гроші за контракт на навчання повернуть: нова підтримка для родин учасників бойових дій

Студенти. Фото: УНІАН

Діти українських ветеранів та ветеранок зможуть безкоштовно здобувати фахову передвищу та вищу освіту на контрактній формі у 2026-2027 навчальному році. Уряд офіційно продовжив дію спеціальної програми підтримки, яка передбачає повне покриття вартості навчання за кошт держави. Для активації програми студентам необхідно пройти просту процедуру оформлення цифрового сертифіката через застосунок "Дія".

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький у своєму Telegram-каналі, передають Новини.LIVE.

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Хто може отримати компенсацію

Державна підтримка охоплює дітей ветеранів та ветеранок військової служби, які навчаються або вступають до навчальних закладів:

закладів фахової передвищої освіти;

коледжів;

технікумів;

інститутів;

академій;

університетів.

Програма гарантує 100% компенсації вартості контрактного навчання на весь навчальний рік, знімаючи фінансовий тягар із родин захисників.

Як оформити компенсацію та повернути вже сплачені гроші

Для участі в програмі студент має спочатку звернутися із заявою та необхідним пакетом підтверджувальних документів до адміністрації свого навчального закладу. Після опрацювання даних у застосунку "Дія" з'явиться персональний цифровий сертифікат, який потрібно обов'язково підтвердити протягом 20 календарних днів.

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Надалі Міністерство у справах ветеранів перераховує кошти безпосередньо на рахунок університету чи коледжу. Якщо родина вже самостійно оплатила семестр чи рік навчання до моменту оформлення пільги, навчальний заклад зобов'язаний повністю повернути ці кошти студенту або батькам після надходження державного фінансування на рахунок казначейства.

З чим ще варто ознайомитись

Крім того, Новини.LIVE розповідали, скільки коштують контракти в закордонних закладах вищої освіти. Адже в умовах сьогодення все більше студентів обирає країни ЄС для подальшого розвитку. Як зазначають експерти, то головною причиною виїзду молоді залишається війна.

Також Новини.LIVE повідомляли, хто зі студентів зможе отримувати зарплату за проходження практики виробничої. Кабінет Міністрів затвердив нові правила щодо практичної підготовки здобувачів професійної освіти на виконання робіт. Відтепер виконання фактичної роботи або надання послуг під час виробничої практики підлягає обов'язковій оплаті безпосередньо на банківський рахунок студента.