Международная карта ISIC для украинских студентов: какова стоимость в 2026 году

Студенты. Фото: Pexels

В Украине начался новый учебный год. Школьники пошли в школу, а абитуриенты — в университеты. Студенческие годы считаются лучшими в жизни. Но это еще и лучшее время для путешествий и саморазвития. Однако мало кто из студентов знает о своих правах. Одним из таких прав является множество скидок и доступ к тысячам льготных предложений — от более дешевых авиабилетов и проезда в городском транспорте до скидок в музеях, отелях и популярных заведениях общественного питания по всему миру.

Сайт Новини.LIVE узнал о привилегиях, которыми обладают студенты колледжей, техникумов, академий и университетов.

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Что такое ISIC

ISIC — это международное удостоверение, подтверждающее статус учащегося или студента во всем мире. Оно дает право на скидки и привилегии, акции и специальные предложения. Оформить карту могут учащиеся от 12 лет и студенты дневной формы обучения. Для этого необходимо подать заявку на официальном сайте представительства ISIC в Украине.

Необходимые документы для оформления

Важно понимать, что документ не выдается в деканате и не заказывается учебным заведением. Заказ студенческого билета полностью возлагается на студента.

Для этого необходимо загрузить на сайте представительства отсканированные копии документов:

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Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Студенческий или ученический билет (или справка из учебного заведения). Фотография 3х4 или качественное селфи, на котором полностью видно лицо.

Стоит также знать, что за получение такого билета придется заплатить. Иметь ISIC можно как в электронном формате, так и в виде пластиковой карты. Цифровой билет стоит 600 гривен и изготавливается до 5 рабочих дней. Если заказывать электронный вариант и пластиковую карту, цена составит 1 200 гривен, а срок изготовления — до 10 рабочих дней без учета почтовой доставки.

Скидки с картой ISIC

Одной из самых популярных скидок является:

20% на курсы английского от British Council;

25% в Domino’s Pizza;

25% в Answear;

4% кэшбэка на Booking;

до 50% скидки на проезд в транспорте или на авиаперелеты;

билеты в музеи или театры в странах Европы.

Важные детали использования карты

Стоит учитывать, что заказать пластиковую карту отдельно после покупки только цифровой версии невозможно. Придется оформлять новый заказ по полной стоимости. Карта действительна в течение 16 месяцев. Поэтому для постоянного использования привилегий ее нужно обновлять ежегодно. Кроме того, большинство международных партнерских скидок ориентировано на молодежь в возрасте до 26 лет.

Не только для студентов

Однако не только студенты могут воспользоваться льготами. Привилегиями на скидки смогут воспользоваться все желающие граждане Украины до 30 лет, получив карту молодого путешественника IYTC.

Из документов необходимо предоставить только:

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Фотографию размером 3х4 или селфи.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как студенты могут получить более 78 000 гривен. Из-за нехватки кадров и начала нового учебного года «Укрзализныця» решила активизировать борьбу за молодых специалистов. Железнодорожный перевозчик представил две масштабные мотивационные программы, направленные на поддержку студентов и молодых выпускников.

Также Новини.LIVE сообщали, кому из учащихся государство полностью покроет расходы по контракту. Дети украинских ветеранов и ветеранок смогут бесплатно получать профессиональное предвузовское и высшее образование на контрактной основе в 2026–2027 учебном году. Правительство официально продлило действие специальной программы поддержки, которая предусматривает полное покрытие стоимости обучения за счет государства.