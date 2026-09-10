Финансовая поддержка в размере до 78 000 грн от Укрзализныци: кто может ее получить

Стипендия и бонусы до 78 000 грн: УЗ запускает программы для молодежи
В связи с нехваткой кадров и началом нового учебного года Укрзализныця решила активизировать борьбу за молодых специалистов. Железнодорожный перевозчик представил две масштабные мотивационные программы, направленные на поддержку студентов и молодых выпускников. Студенты профтехучилищ, колледжей и университетов смогут получать не только финансовую помощь еще во время учебы, но и солидный "стартовый капитал" в размере до 78 тысяч гривен после официального трудоустройства.
Об этом сообщает Укрзализныця, передают Новини.LIVE.
Корпоративная стипендия для выпускников
Первая инициатива рассчитана на студентов выпускных курсов дневной формы обучения. В течение шести месяцев — с января по июнь — ее участникам ежемесячно будут выплачивать 50% от минимальной заработной платы. На данный момент это около 4 000 гривен.
Чтобы претендовать на стипендию, кандидаты должны соответствовать ряду строгих требований:
- средний балл от 4,5 (или 85+), отсутствие академической задолженности и наличие опыта практики или работы в Укрзализныце.
- После конкурсного отбора и подписания соглашения выпускник обязан устроиться на работу в Укрзализныце в течение полугода после завершения обучения и отработать в компании не менее 6 месяцев.
Стартовый бонус для трудоустроенных
Для выпускников, которые сразу после обучения выбирают определенные дефицитные рабочие или инженерно-технические специальности, разработана программа "Стартовый бонус".
Она предусматривает дополнительную финансовую поддержку в размере до 78 000 грн, которую выплачивают поэтапно:
- первые 30 000 грн выплачиваются после трех месяцев работы;
- а остаток в размере 48 000 грн — после девяти месяцев.
Параллельно молодежное сообщество компании PRO готовит для юных железнодорожников хакатоны, специальные стажировки (в том числе за рубежом) и программы быстрого профессионального роста. Инструкции по подаче заявок на конкурсный отбор перевозчик опубликует в ближайшее время.
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