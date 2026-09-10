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Главная Экономика Стипендия и бонусы до 78 000 грн: УЗ запускает программы для молодежи

Стипендия и бонусы до 78 000 грн: УЗ запускает программы для молодежи

Ua ru
10 сентября 2026 17:40
Финансовая поддержка в размере до 78 000 грн от Укрзализныци: кто может ее получить
Платформа на вокзале. Фото: Новини.LIVE

В связи с нехваткой кадров и началом нового учебного года Укрзализныця решила активизировать борьбу за молодых специалистов. Железнодорожный перевозчик представил две масштабные мотивационные программы, направленные на поддержку студентов и молодых выпускников. Студенты профтехучилищ, колледжей и университетов смогут получать не только финансовую помощь еще во время учебы, но и солидный "стартовый капитал" в размере до 78 тысяч гривен после официального трудоустройства.

Об этом сообщает Укрзализныця, передают Новини.LIVE.

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Корпоративная стипендия для выпускников

Первая инициатива рассчитана на студентов выпускных курсов дневной формы обучения. В течение шести месяцев — с января по июнь — ее участникам ежемесячно будут выплачивать 50% от минимальной заработной платы. На данный момент это около 4 000 гривен.

Чтобы претендовать на стипендию, кандидаты должны соответствовать ряду строгих требований:

  1. средний балл от 4,5 (или 85+), отсутствие академической задолженности и наличие опыта практики или работы в Укрзализныце.
  2. После конкурсного отбора и подписания соглашения выпускник обязан устроиться на работу в Укрзализныце в течение полугода после завершения обучения и отработать в компании не менее 6 месяцев.

Стартовый бонус для трудоустроенных

Для выпускников, которые сразу после обучения выбирают определенные дефицитные рабочие или инженерно-технические специальности, разработана программа "Стартовый бонус".

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Она предусматривает дополнительную финансовую поддержку в размере до 78 000 грн, которую выплачивают поэтапно:

  • первые 30 000 грн выплачиваются после трех месяцев работы;
  • а остаток в размере 48 000 грн — после девяти месяцев.

Параллельно молодежное сообщество компании PRO готовит для юных железнодорожников хакатоны, специальные стажировки (в том числе за рубежом) и программы быстрого профессионального роста. Инструкции по подаче заявок на конкурсный отбор перевозчик опубликует в ближайшее время.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о 10 городах Польши с самым низким показателем безработицы. Большая часть украинцев находится в Польше из-за полномасштабной войны. Крупные польские мегаполисы по-прежнему остаются главными центрами притяжения для соискателей работы среди украинцев и других иностранцев.

Также Новини.LIVE сообщали, в каких случаях безработным может не быть выплачено пособие по безработице. Пособие по безработице назначается с первого дня после подачи заявления и получения соответствующего статуса. В 2026 году его размер зависит от категории получателя.

Укрзализныця студенты финансовая помощь молодежь выпуск зарплата
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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