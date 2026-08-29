Пособие по безработице в Украине: почему могут задержать выплату и куда обращаться

Мужчина показывает пустой кошелек. Фото: Magnific

Пособие по безработице назначается с первого дня после подачи заявления и получения соответствующего статуса. В 2026 году его размер зависит от категории получателя. Минимальная выплата составляет 1 650 грн, а для отдельных категорий — 3 900 грн. Максимально можно получить 8 647 грн. В то же время выплаты могут задерживаться или временно приостанавливаться по нескольким причинам.

Почему бывают задержки выплат по безработице и что делать в таком случае, рассказали Факты ICTV, передают Новини.LIVE.

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От чего зависит выплата пособия по безработице

Право на пособие по безработице регулируется Законом Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы".

В 2026 году минимальная сумма пособия составляет 1 650 грн. Его, в частности, получают лица в возрасте до 35 лет, не имеющие страхового стажа, а также граждане, уволенные с работы за отдельные нарушения трудового законодательства.

Выплата в размере 3 900 грн предусмотрена для людей, которые в течение года до получения статуса безработного не имели как минимум семи месяцев страхового стажа. К этой категории также относятся внутренне перемещенные лица, не имеющие документов о страховом стаже, и граждане, проработавшие менее семи месяцев до регистрации в качестве безработных.

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При этом максимальный размер пособия в 2026 году не может превышать 8 647 грн.

Во время военного положения продолжительность получения пособия также ограничена. Для большинства безработных выплаты могут осуществляться не дольше 90 календарных дней, тогда как для людей предпенсионного возраста этот срок может составлять до 360 дней.

Почему деньги могут не поступать вовремя

Задержка пособия не всегда означает, что человека лишили права на выплату. Причина может быть связана как с общими организационными обстоятельствами, так и с действиями самого получателя.

Среди возможных причин:

истечение установленного срока выплаты;

технические или организационные проблемы при начислении;

необходимость проверки достоверности информации, представленной безработным;

ошибки или несоответствия в документах;

невыполнение лицом обязанностей, предусмотренных для зарегистрированных безработных.

В частности, получатель пособия должен являться в центр занятости в установленные даты, сообщать об обстоятельствах, препятствующих посещению, информировать о трудоустройстве и не скрывать получение дохода.

Также безработный должен выполнять рекомендации карьерного консультанта по поиску работы.

В каких случаях выплаты могут сократить или приостановить

Закон предусматривает не только прекращение пособия, но и возможность отсрочки, временного приостановления или сокращения периода его выплаты.

Полностью прекратить выплаты могут, в частности, по истечении установленного срока помощи или в случае утраты человеком статуса безработного.

Временное приостановление возможно, если женщина, имеющая статус безработной, начинает получать пособие в связи с беременностью и родами.

Отдельные правила действуют и для людей, которые после увольнения получают выходное пособие или другие компенсационные выплаты. В таком случае пособие по безработице могут отложить. Если компенсация выплачена единовременно, отсрочка составляет не более 30 дней. Если же средства поступают ежемесячно, выплату пособия откладывают на период получения такой компенсации.

Кроме того, срок выплаты может быть сокращен в связи с определенными нарушениями. В частности:

на 30 дней — в случае увольнения по собственному желанию без уважительной причины или по соглашению сторон;

на 60 дней — за отдельные нарушения трудовой дисциплины;

на 90 дней — если человек скрыл факт трудоустройства или получения дохода во время получения пособия;

на 15 дней — за невыполнение рекомендаций по трудоустройству;

на 30 дней — в случае повторной регистрации после потери статуса из-за неявки без уважительной причины более 30 дней;

на 30 дней — если безработный без уважительной причины прекратил обучение или повышение квалификации, назначенное службой занятости.

Когда выплату могут приостановить

Отдельным основанием для приостановки является проверка достоверности информации, которую человек предоставил для назначения пособия. Такая проверка может длиться до 15 рабочих дней.

Если в результате проверки нарушений или оснований для прекращения выплаты пособия не выявлено, выплату возобновляют с даты, когда она была приостановлена.

Также выплаты могут временно не производиться на период участия безработного в общественных, временных или общественно полезных работах. По завершении такой деятельности выплата пособия возобновляется.

Что делать, если пособие не поступило

Если выплата по безработице не поступила в установленный срок, прежде всего следует выяснить причину в центре занятости.

Прежде всего нужно проверить, не истек ли срок, на который было назначено пособие. Если срок истек, следует обратиться в центр занятости и уточнить дальнейшие возможности.

Если срок еще не истек, нужно связаться со своим карьерным консультантом. Возможно, для продолжения выплат необходимо обновить информацию или предоставить дополнительные документы.

За консультациями также можно обратиться на горячую линию Государственной службы занятости по номеру 0 800 600 288.

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