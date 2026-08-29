Виплати по безробіттю в Україні: чому можуть затримати гроші та куди звертатися

Чоловік показує порожній гаманець. Фото: Magnific

Допомогу з безробіття призначають із першого дня після подання заяви та отримання відповідного статусу. У 2026 році її розмір залежить від категорії отримувача. Мінімальна виплата становить 1 650 грн, а для окремих категорій — 3 900 грн. Максимально можна отримати 8 647 грн. Водночас виплати можуть затримувати або тимчасово припиняти з кількох причин.

Чому буває затримка виплат із безробіття та що робити у такому разі, розповіли Факти ICTV, передають Новини.LIVE.

Реклама

Від чого залежить виплата допомоги з безробіття

Право на допомогу з безробіття регулюється Законом України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".

У 2026 році мінімальна сума допомоги становить 1 650 грн. Її, зокрема, отримують особи віком до 35 років, які не мають страхового стажу, а також громадяни, звільнені з роботи за окремі порушення трудового законодавства.

Виплата у розмірі 3 900 грн передбачена для людей, які протягом року перед отриманням статусу безробітного не мали щонайменше семи місяців страхового стажу. До цієї категорії також належать внутрішньо переміщені особи, які не мають документів про страховий стаж, та громадяни, які працювали менш як сім місяців перед реєстрацією як безробітні.

Читайте також:

Водночас максимальний розмір допомоги у 2026 році не може перевищувати 8 647 грн.

Під час воєнного стану тривалість отримання допомоги також обмежена. Для більшості безробітних виплати можуть здійснюватися не довше 90 календарних днів, тоді як для людей передпенсійного віку цей строк може становити до 360 днів.

Чому гроші можуть не надходити вчасно

Затримка допомоги не завжди означає, що людину позбавили права на виплату. Причина може бути пов’язана як із загальними організаційними обставинами, так і з діями самого отримувача.

Серед можливих причин:

завершення встановленого строку виплати;

технічні або організаційні проблеми під час нарахування;

необхідність перевірити достовірність інформації, поданої безробітним;

помилки або невідповідності у документах;

невиконання людиною обов’язків, передбачених для зареєстрованих безробітних.

Зокрема, отримувач допомоги повинен з’являтися до центру зайнятості у визначені дати, повідомляти про обставини, які перешкоджають відвідуванню, інформувати про працевлаштування та не приховувати отримання доходу.

Також безробітний має виконувати рекомендації кар’єрного радника щодо пошуку роботи.

У яких випадках виплати можуть скоротити або призупинити

Закон передбачає не лише припинення допомоги, а й можливість відкладення, тимчасового зупинення або скорочення періоду її виплати.

Повністю припинити виплати можуть, зокрема, після завершення встановленого строку допомоги або у разі втрати людиною статусу безробітного.

Тимчасове припинення можливе, якщо жінка зі статусом безробітної починає отримувати допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами.

Окремі правила діють і для людей, які після звільнення отримують вихідну допомогу або інші компенсаційні виплати. У такому випадку допомогу з безробіття можуть відкласти. Якщо компенсація виплачена одноразово, відтермінування становить не більше 30 днів. Якщо ж кошти надходять щомісяця, виплату допомоги відкладають на період отримання такої компенсації.

Крім того, строк виплати може бути скорочений через певні порушення. Зокрема:

на 30 днів — у разі звільнення за власним бажанням без поважної причини або за угодою сторін;

на 60 днів — за окремі порушення трудової дисципліни;

на 90 днів — якщо людина приховала працевлаштування або отримання доходу під час отримання допомоги;

на 15 днів — за невиконання рекомендацій щодо працевлаштування;

на 30 днів — у разі повторної реєстрації після втрати статусу через неявку без поважної причини понад 30 днів;

на 30 днів — якщо безробітний без поважної причини припинив навчання або підвищення кваліфікації, призначене службою зайнятості.

Коли виплату можуть поставити на паузу

Окремою підставою для призупинення є перевірка достовірності інформації, яку людина подала для призначення допомоги. Така перевірка може тривати до 15 робочих днів.

Якщо в результаті перевірки порушень або підстав для припинення допомоги не виявлять, виплату поновлюють із дати, коли її було зупинено.

Також виплати можуть тимчасово не здійснюватися на період участі безробітного у громадських, тимчасових або суспільно корисних роботах. Після завершення такої діяльності виплата допомоги поновлюється.

Що робити, якщо допомога не надійшла

Якщо виплата з безробіття не прийшла у визначений термін, насамперед варто з’ясувати причину в центрі зайнятості.

Передусім потрібно перевірити, чи не завершився період, на який призначили допомогу. Якщо строк минув, варто звернутися до центру зайнятості та уточнити подальші можливості.

Якщо строк ще не завершився, потрібно зв’язатися зі своїм кар’єрним радником. Можливо, для продовження виплат необхідно актуалізувати інформацію або надати додаткові документи.

Для консультацій також можна звернутися на гарячу лінію Державної служби зайнятості за номером 0 800 600 288.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що деяким українцям виплатять по 19 400 грн. Проєкт нової фінансової допомоги для вразливих категорій громадян знаходиться на вирішальній стадії. Фінансувати його будуть міжнародні партнери України.

Також Новини.LIVE писали, які пенсії отримають особи з інвалідністю І-ІІІ груп у вересні. Розмір виплати залежить від групи інвалідності та встановлюється у відсотках до пенсії за віком. При цьому сума не може бути нижчою прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.