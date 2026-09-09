Работа в Польше в 2026 году: где у украинцев самые высокие шансы найти работу

Мужчина за ноутбуком. Фото: УНИАН

Большая часть украинцев находится в Польше из-за полномасштабной войны. Крупные польские мегаполисы по-прежнему остаются основными центрами притяжения для соискателей работы из числа украинцев и других иностранцев. Однако уровень безработицы и шансы на быстрое трудоустройство существенно различаются в зависимости от конкретного региона.

Сайт Новини.LIVE выяснил, где найти работу проще всего и какие города вошли в первую десятку.

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Варшава как бесспорный экономический лидер

Лучшая ситуация с трудоустройством в польской столице. По данным Главного статистического управления Польши GUS, в Варшаве наблюдается один из самых низких показателей безработицы в стране. На конец июня он составлял всего 1,6%. Столица остается главным экономическим и финансовым хабом Польши, где сосредоточены штаб-квартиры международных корпораций, крупных предприятий, а также компаний из сферы ІТ-технологий, торговли и услуг. Благодаря этому проблем с поиском вакансий в городе практически нет.

ТОП городов Польши по легкости трудоустройства

По результатам анализа, первая десятка воеводских центров с наиболее благоприятным рынком труда и самым низким уровнем безработицы выглядит следующим образом:

Варшава. Познань. Катовице. Вроцлав. Краков. Быдгощ. Ольштин. Ополе. Гданьск. Щецин.

Что сейчас на рынке труда Польши

Ранее мы сообщали, что по данным налоговой системы GUS, на конец января 2026 года в Польше легально работали 757 700 граждан Украины. К концу февраля общее количество работающих иностранцев выросло до 1,1324 млн человек. Правительственные данные за 2024 год свидетельствуют, что граждане Украины уплатили более 21,5 миллиарда злотых в виде налога PIT и взносов в ZUS и NFZ.

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Из-за активных проявлений ксенофобии со стороны отдельных политиков и граждан Польши эта страна ЕС рискует остаться без стабильной экономики из-за массового оттока украинцев. За последние месяцы количество нападений увеличивается. Очень часто объектом ненависти отдельных граждан Польши становится самая уязвимая категория украинцев — дети. Некоторые политики и общественные объединения призывают вообще к депортации абсолютно всех граждан Украины или к противодействию легальной миграции в целом.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о массовом оттоке украинцев из Польши. По словам экспертов, многие отказываются от статуса временной защиты или просто выезжают с территории страны ЕС. По данным экспертов, к концу июня число таких граждан превысило 6 тысяч человек.

Также Новини.LIVE сообщали, что все больше украинских граждан не могут получить временную защиту в Польше из-за ошибочных записей в реестре со стороны польских пограничников. Главным условием получения ВЗ является указание в реестре пересечения границы лица как бежавшего от войны. Некоторые пограничники могут игнорировать просьбы и устанавливать статус туристического въезда, а не эвакуационного.