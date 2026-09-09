Робота в Польщі у 2026 році: де найвищі шанси знайти роботу для українців

Чоловік за ноутбуком. Фото: УНІАН

Більша частина українців перебувають у Польщі через повномасштабну війну. Великі польські мегаполіси продовжують залишатися головними центрами привабливості для шукачів роботи серед українців та інших іноземців. Проте рівень безробіття та шанси на швидке працевлаштування суттєво відрізняються залежно від конкретного регіону.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, де знайти роботу найпростіше та які міста увійшли до першої десятки.

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Варшава як беззаперечний економічний лідер

Найкраща ситуація з працевлаштуванням в польській столиці. За даними Головного статистичного управління Польщі GUS, у Варшаві спостерігається один із найнижчих показників безробіття в країні. На кінець червня він становив лише 1,6%. Столиця залишається головним економічним та фінансовим хабом Польщі, де зосереджені штаб-квартири міжнародних корпорацій, великих підприємств, а також компаній із сфер ІТ-технологій, торгівлі та послуг. Завдяки цьому проблем із пошуком вакансій у місті практично немає.

ТОП міст Польщі за легкістю працевлаштування

За результатами аналізу, перша десятка воєводських центрів із найсприятливішим ринком праці та найнижчим рівнем безробіття виглядає наступним чином:

Варшава. Познань. Катовіце. Вроцлав. Краків. Бидгощ. Ольштин. Ополе. Гданськ. Щецин.

Що зараз на ринку праці Польщі

Раніше ми розповідали, що за даними податкової системи GUS, на кінець січня 2026 року в Польщі легально працювали 757 700 громадян України. На кінець лютого загальна кількість працюючих іноземців зросла до 1,1324 млн осіб. Урядові дані за 2024 рік свідчать, що громадяни України сплатили понад 21,5 мільярда злотих у вигляді податку PIT та внесків до ZUS і NFZ.

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Через активні прояви ксенофобії зі сторони окремих політиків та громадян Польщі, країна ЄС ризикує залишитись без стабільної економіки через масовий відтік українців. За останні місяці кількість нападів збільшується. Дуже часто під ненависть окремих громадян Польщі підпадає найвразливіша категорія українців — діти. Деякі політики та громадські об'єднання закликають взагалі до депортації абсолютно всіх громадян України або протидії легальній міграції загалом.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про масовий відтік українців з Польщі. За словами експертів, багато хто відмовляється від статусу тимчасового захисту або просто виїжджає з території країни ЄС. За даними експертів, то кількість наприкінці червня таких громадян склала понад 6 тисяч осіб.

Також Новини.LIVE повідомляли, що дедалі більше українських громадян не можуть отримати тимчасовий захист в Польщі через помилкові внесення у реєстр зі сторони польських прикордонників. Головною умовою отримання ТЗ є позначення в реєстрі перетину кордону особи як такої, що тікає від війни. Деякі прикордонники можуть ігнорувати прохання та ставити статус туристичного в'їзду, а не евакуаційного.