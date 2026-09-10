Фінансова підтримка до 78 000 грн від Укрзалізниці: хто може отримати

Перон на вокзалі. Фото: Новини.LIVE

Через дефіцит кадрів та початок нового навчального року Укрзалізниця вирішила активізувати боротьбу за молодих спеціалістів. Залізничний перевізник презентував дві масштабні мотиваційні програми, спрямовані на підтримку студентів та молодих випускників. Студенти профтехів, коледжів та університетів зможуть отримувати не лише фінансову допомогу ще під час навчання, а й солідний "стартовий капітал" у розмірі до 78 тисяч гривень після офіційного працевлаштування.

Про це повідомляє Укрзалізниця, передають Новини.LIVE.

Реклама

Корпоративна стипендія для випускників

Перша ініціатива розрахована на студентів випускних курсів денної форми навчання. Протягом шести місяців — із січня по червень — її учасникам щомісячно виплачуватимуть 50% від мінімальної заробітної плати. Наразі це близько 4 000 гривень.

Аби претендувати на стипендію, кандидатам слід відповідати низці жорстких вимог:

Середній бал від 4,5 (або 85+), відсутність академічних заборгованостей та наявність досвіду практики чи роботи в Укрзалізниці. Після конкурсного відбору та підписання угоди випускник зобов'язаний працевлаштуватися в Укрзалізниці протягом пів року після завершення навчання та відпрацювати у компанії щонайменше 6 місяців.

Стартовий бонус для працевлаштованих

Для випускників, які одразу після навчання обирають визначені дефіцитні робітничі або інженерно-технічні спеціальності, розроблено програму "Стартовий бонус".

Читайте також:

Вона передбачає додаткову фінансову підтримку до 78 000 грн, яку виплачують поетапно:

перші 30 000 грн видають після трьох місяців роботи;

а залишок у 48 000 грн — після дев'яти місяців.

Паралельно молодіжне ком’юніті компанії PRO готує для юних залізничників хакатони, спеціальні стажування (зокрема закордонні) та програми швидкого професійного зростання. Інструкції щодо подачі заявок на конкурсний відбір перевізник оприлюднить найближчим часом.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про 10 міст Польщі з найнижчим показником безробіття. Більша частина українців перебувають у Польщі через повномасштабну війну. Великі польські мегаполіси продовжують залишатися головними центрами привабливості для шукачів роботи серед українців та інших іноземців.

Також Новини.LIVE повідомляли, у яких випадках безробітнім може не прийти вихідна допомога. Допомогу з безробіття призначають із першого дня після подання заяви та отримання відповідного статусу. У 2026 році її розмір залежить від категорії отримувача.