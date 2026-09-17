Міжнародна картка ISIC для українських студентів: яка вартість у 2026 році

Студенти. Фото: Pexels

В Україні розпочався новий навчальний рік. Школярі пішли до школи, а абітурієнти — до університетів. Студентські роки вважаються найкращими. Але це ще і найкращий час для подорожей та саморозвитку. Проте мало хто зі здобувачів освіти знають про свої права. Одним з таких є купа знижок та доступ до тисяч пільгових пропозицій — від дешевших авіаквитків та проїзду в міському транспорті до знижок у музеях, готелях і популярних закладах харчування всього світу.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про привілеї, які мають студенти коледжів, технікумів, академій та університетів.

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Що таке ISIC

ISIC – це міжнародне посвідчення, яке підтверджує статус учня або студента в усьому світі. Він надає знижки та привілеї, акції та спеціальні пропозиції. Оформити картку можуть учні від 12 років та студенти денної форми навчання. Для цього необхідно подати заявку на офіційному сайті представництва ISIC в Україні.

Необхідні документи для оформлення

Важливо розуміти, що документ не видається в деканаті і його не замовляє заклад освіти. Замовлення студентського квитка повністю покладається на студента.

Для цього необхідно на сайті представництва підвантажити скановані копії документів:

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Паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Студентський чи учнівський квиток (або довідка з навчального закладу). Фотографія 3х4 або якісне селфі, де повністю видно обличчя.

Варто також знати, що за отримання такого квитка доведеться заплатити. Мати ISIC можна як в електронному форматі, так і пластикову картку на руках. Цифровий квиток коштує 600 гривень і виготовляється до 5 робочих днів. Якщо замовляти електронний варіант і пластик, ціна вийде в 1 200 гривень та виготовлятиметься до 10 робочих днів без урахування поштової доставки.

Знижки з карткою ISIC

Одним з найпопулярніших знижок є:

20% на курси англійської від British Council;

25% у Domino’s Pizza;

25% в Answear;

4% кешбеку на Booking;

до 50% знижки на проїзд у транспорті чи на авіаперельоти;

квитки до музеїв чи театрів у країнах Європи.

Важливі деталі використання картки

Варто враховувати, що замовити пластикову картку окремо після покупки лише цифрової версії неможливо. Доведеться оформлювати нове замовлення за повну вартість. Картка є дійсною протягом 16 місяців. Тому для постійного користування привілеями її потрібно оновлювати щороку. Крім того, більшість міжнародних партнерських знижок орієнтована на молодь віком до 26 років.

Не лише для студентів

Проте не лише студенти можуть скористатись пільгами. Привілеями на знижки зможуть скористатись всі охочі громадяни України до 30 років, отримавши картку молодого мандрівника IYTC.

З документів необхідно надати лише:

Паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фотокартка 3х4 або селфі.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як студенти можуть отримати понад 78 000 гривень. Через дефіцит кадрів та початок нового навчального року Укрзалізниця вирішила активізувати боротьбу за молодих спеціалістів. Залізничний перевізник презентував дві масштабні мотиваційні програми, спрямовані на підтримку студентів та молодих випускників.

Також Новини.LIVE повідомляли, кому зі здобувачів освіти держава повністю закриє оплату контракту. Діти українських ветеранів та ветеранок зможуть безкоштовно здобувати фахову передвищу та вищу освіту на контрактній формі у 2026-2027 навчальному році. Уряд офіційно продовжив дію спеціальної програми підтримки, яка передбачає повне покриття вартості навчання за кошт держави.